ТЕТ покажет популярную дораму 'Телохранитель K-2' в эксклюзивной украинской озвучке

Телеканал ТЕТ продолжает знакомить зрителей с самыми популярными корейскими сериалами и представляет премьеру дорамы "Телохранитель K-2" - захватывающей истории о доверии, внутренней силе и чувствах, рождающихся в самых неожиданных обстоятельствах.

Главную роль в сериале исполнил Чжи Чан Ук - актер, который успел покорить сердца украинских зрителей в дораме "Хилер". В "Телохранителе K-2" он предстает в новом образе - сильном, сдержанном и одновременно чрезвычайно чувствительном герое, за которым интересно наблюдать от первой до последней серии.

В центре сюжета - Ким Чжэ Ха, бывший агент спецслужб, который неожиданно оказывается в мире большой политики и скрытых тайн. Он становится охранником жены кандидата в президенты и его дочери Ко Ан На, которая много лет жила в изоляции из-за детской травмы. Она боится людей, а он - собственного прошлого. В борьбе с собственными страхами между ними постепенно возникает особая связь. На фоне интриг и непростых выборов рождается история, где забота, поддержка и доверие становятся сильнее страхов прошлого.

"Телохранитель K-2" сочетает напряжение и нежность, экшн и искренние эмоции, а также напоминает - даже в самых темных обстоятельствах люди способны найти свет. Смотрите дораму на телеканале ТЕТ с 12 января в 9:00. Почувствуйте настоящую силу чувств, которые дают шанс на исцеление и новую жизнь.

