Новая пародия от Юрия Великого и музыкальные сюрпризы: что 'Вечерний Квартал' покажет в премьерных концертах

С 9 мая в эфире телеканала "1+1 Украина" стартуют новые концерты "Вечернего Квартала". Уже в 19:00 зрители смогут увидеть премьерные выпуски с совершенно новыми шутками, острыми политическими номерами и музыкальными сюрпризами. Актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" традиционно будут реагировать на события, которые обсуждает вся страна, добавляя к ним фирменную иронию и меткую политическую сатиру.

В премьерных выпусках покажут монолог, посвященный низкой явке народных депутатов на заседания Верховной Рады. Юрий Великий в образе Владимира Зеленского устроит жесткую, но смешную перекличку нардепов прямо в сессионном зале и озвучит вопросы, которые сегодня волнуют многих украинцев.

Появится в выпуске и Игорь Коломойский. Александр Пикалов снова перевоплотится в одного из самых известных персонажей "Квартала". На этот раз под прицелом его юмора окажется весь шоу-бизнес. Отдельным сюрпризом станет пародия на визит Алексея Гончаренко на концерт "Квартала". Зрителям покажут ироничную историю о том, как нардеп пытался "под прикрытием" слиться с толпой. Однако миссия оказалась под угрозой, ведь его соседом в зале стал не кто иной, как Виталий Кличко. Сможет ли такой тандем остаться инкогнито – узнаете в эфире.

Видео дня

Также актеры "Вечернего Квартала" подготовили музыкальные номера: они перепеют легендарную песню из фильма "За двумя зайцами" и в формате песни прокомментируют последние новости. Кроме того, в новых выпусках зрители увидят юмористический номер с участием Евгения Кошового и Юрия Ткача – актеры обыграют ситуацию об украинских дронах с оригинальным названием P1-Sun, которая озадачила польских пограничников.

Сюрпризы готовит и "Женский Квартал". Актрисы вместе с музыкантом Дмитрием Кадная перенесут зрителей в атмосферу Тарантино. Вас ждет стильная и ироничная интерпретация легендарной сцены из "Криминального чтива", которую невозможно пропустить.

Традиционно сцену "Вечернего Квартала" дополнят выступления популярных украинских артистов. В новых выпусках свои хиты исполнят Миша Крупин, ZLATA OGNEVICH, Максим Бородин, ALEKSEEV и группа KADNAY, создавая особую атмосферу.

Помимо юмора и музыки, концерт несет в себе и важную благотворительную миссию. Во время "Вечернего Квартала" юмористы присоединились к сбору средств для Отдельного водолазного отряда центра специального назначения "Омега" на закупку гидрокостюмов. Отдельный водолазный отряд ЦСП "Омега" выполняет сверхсложные задачи по всей линии разграничения. Его бойцы работали возле Энергодара и Северодонецка, где каждый метр земли и воды мог таить смертельную опасность. Спецназовцы обследуют водоемы, разминируют берега и прибрежные зоны, осуществляют диверсионные операции в тылу врага, подавляют огневые точки противника и проводят спасательные работы.

Смотрите новые выпуски "ВечернегоКвартала"с 9 мая каждую субботу в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

Вас также могут заинтересовать новости: