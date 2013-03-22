Уничтожаем штампы - текущее состояние украинско-американских отношений внушает сдержанный оптимизм

Каждый раз после переговоров Президента Украины или других высокопоставленных представителей нашей страны с их американскими визави, они практически всегда сопровождаются тремя политическими спекуляциями, штампами. Первый: ничего не обсуждают, ибо нет интенсивных украинско-американских отношений. Второй: обсуждают, но только внутреннюю политику Украины. Третий – высокопоставленные лица США не хотят ехать в Украину, ибо… и дальше варианты спекуляций.

Хочу опровергнуть эти распространенные штампы, и сделать это на примерах событий последних дней.

Я специально подождал некоторое время после переговоров Президента Украины Виктора Януковича с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Вэнди Шерман и появления сообщения президентской пресс-службы по этому поводу 20 марта 2013 года. Если бы в нем была допущена неточность – госдепартамент обязательно отреагировал бы. Он всегда так делает – независимо от того, какой страны это касается.

Несколько слов о собеседнике Виктора Януковича. 64-летняя Вэнди Шерман, замгоссекретаря с 21 сентября 2011 года, четвертый человек в иерархии внешнеполитического ведомства США. Всю жизнь в американской внешней политике: в 1993-1996 гг. помощник госсекретаря Уоррена Кристофера, советник и специальный координатор госдепартамента с 1997-го по 2001 год, советник по внешней политике в предвыборной кампании Хилари Клинтон в 2008 году. Сайт Госдепартамента сообщает, что в нынешнюю сферу ответственности г-жи Шерман входит практически весь мир, за исключением Японии и Китая. Также она отвечает за координацию работы США во всех международных организациях, включая ООН.

Согласно официальному сообщению пресс-службы Президента Украины, на переговорах Виктора Януковича и Вэнди Шерман обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в сфере ядерной безопасности. Их два: реализация договоренностей Виктора Януковича и Барака Обамы по обмену высокообогащенного украинского урана на постройку США ядерного реактора нового типа под Харьковом, помощь США в утилизации ракетной техники на Павлоградском химическом заводе.

Реализация этих двух направлений сотрудничества Украины и США показывает, кстати, насколько плановой, в хорошем смысле слова, является украинская американская внешняя политика.

Обязательствам США перед Украиной помочь разобраться с ракетным наследием бывшего СССР – не один год. Речь идет о чрезвычайно токсичном ракетном топливе, применявшемся для ракет РС-22 (SS-24). Финансирование его утилизации было предусмотрено соглашением между Украиной и США еще от 1993 года. В 2000 году Конгресс США выделил около 24 миллионов долларов на строительство в Украине соответствующего оборудования. Потом что-то пошло не так. В начале 2003 года США прекратили выделять деньги на этот проект. Леонид Кучма и Виктор Ющенко не добились восстановления финансирования. Но ситуация кардинально изменилась с приходом к власти Виктора Януковича. Топливо начали утилизировать методом гидроразмыва. В мае 2012 года закончили работу с двигателями, безопасность которых внушала самые серьезные опасения, теперь занимаются остальными. Очередная часть задачи – постройка завода по утилизации корпусов двигателей. Его в ближайшее время откроют Президент Виктор Янукович и посол США в Украине Джон Теффт.

Что касается постройки Соединенными Штатами ядерной установки в Пятихатках под Харьковом, то здесь ситуация такова. Правильное название объекта: «источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемый электронным ускорителем». Его функция, в частности, будет состоять в производстве радиоизотопов, применяющихся в медицине, для локализации онкологических заболеваний. Санитарная зона «источника нейтронов» ограничена стенами здания, в связи с этим исключено влияние на население и окружающую среду, что и обеспечивается тщательно рассчитанными, сконструированными американскими и украинскими учеными элементами радиационной защиты. Взрыв невозможен, так как в производстве будет использоваться только низкообогащенное ядерное топливо.

Принципиальное рамочное решение об обмене высокообогащенного урана на новые технологии было принято 12 апреля 2010 года, на переговорах Виктора Януковича и Барака Обамы в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

30 декабря 2010 года, Национальная администрация ядерной безопасности США провела операцию по вывозу урана из Харьковского физико-технического института.

18 апреля 2011 года США выделили для строительства «источника нейтронов» первые 25 миллионов долларов.

Затем состоялись все необходимые переговоры и встречи на высшем и высоком уровне. Президенты Украины и США говорили на тему соглашения в Варшаве, Нью-Йорке и Сеуле, в мае и сентябре 2011-го и в марте 2012 года, соответственно.

10 июня 2011-го Виктор Янукович получил письмо от Барака Обамы, который назвал отказ Украины от высокообогащенного урана «серьезным решением, которое должно служить глобальным примером для всех стран в мире».

После первых переговоров, в сентябре 2011 года Виктор Янукович объявил, что в Украине и в США пройдены все юридические и технические процедуры, а тогдашний министр иностранных дел Константин Грищенко получил команду задержаться в Нью-Йорке, чтобы завершить отработку финальных документов. Грищенко, кстати, занимался проблемами ядерной безопасности еще в МИД СССР.

После вторых переговоров, 27 марта 2012 года, появилось официальное сообщение пресс-службы Белого дома – оно до сих пор доступно на его официальном сайте: «Президент США и украинский Президент Янукович разговаривали сегодня на саммите по ядерной безопасности в Сеуле. Президент Обама выразил признательность Президенту Януковичу и украинскому народу за мужественное решение полностью отказаться от использования высокообогащенного урана как признака вклада Украины в дело международной безопасности».

2 апреля 2012 года США выделили Украине 67,5 миллиона долларов на постройку установки. Ее компоненты делают в разных странах - Великобритании, Швейцарии, Германии, России, Китае, - и в Украине тоже, причем большая часть заказов размещена в нашей стране. Предполагается, что новая ядерная установка начнет эксплуатироваться в 2014 году.

Но все это требовало и требовало постоянной, тщательной и немалой организационной работы. 7 февраля 2011-го состоялись переговоры министра иностранных дел Константина Грищенко с помощником госсекретаря США Розой Готтмюллер, где обсуждали выполнение договоренностей.

От сотрудничества в постройке «источника нейтронов» Украина и США перешли к и более общим вопросам ядерной безопасности. Елена Миколайчук, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, дважды побывала в Вашингтоне – в декабре 2012-го и в марте 2013-го. И в первом, и во втором случае она провела переговоры с руководством Комиссии ядерного регулирования США и той же Розой Готтмюллер, которая занимается Украиной еще со времени отказа нашей страны от ядерного оружия.

Я намеренно детально рассказал о переговорных моментах Украины и США по поводу нового реактора, чтобы у читателя сложилось адекватное впечатление об объеме проведенной работы. Именно в этом контексте, а не по хаотичным информационным сообщениям, особенно сайтов, которые видят свою миссию в «выдергивании сенсаций», и стоит оценивать визит Вэнди Шерман в Украину. Он доказывает, насколько интенсивны украино-американские контакты.

И эта интенсивность касается не только сферы ядерной безопасности, хотя и ее тоже. В апреле 2011 года, на проведенной Виктором Януковичем в Киеве конференции доноров проекта Чернобыльского саркофага, США сделали взнос в 123 миллиона долларов. Вопрос, пошли бы на это американцы без реализации проекта в Пятихатках, является риторическим.

Для полного понимания того, кем, в общемировом контексте, является Украина, и кем – США, следует просто адекватно оценивать ситуацию.

Мы – небольшая по европейским меркам держава, а США – огромная политическая и экономическая сила, с геополитическими интересами по всему миру, страна, которой есть дело до всего. Отсюда и ответ на вопрос, на каком уровне в Вашингтоне всегда будут рассматривать предложения Украины и контакты с украинскими руководителями.

Да, было время, когда при Джордже Буше и Викторе Ющенко нашу страну расценивали как «образцово-показательный полигон для всемирного развития демократии». В апреле 2005-го Буш демонстративно подписывает с Ющенко Декларацию, где они призвали «поддерживать продвижение свободы в Беларуси и на Кубе». Кубинцы, слава Богу, лечить украинских детей-чернобыльцев не перестали.

Теперь ситуация иная – появились конкретные проекты в ядерной сфере, ими и занимаются. И не только ими.

В прошлом году состоялись визиты в США тогдашних председателя Нацбанка Сергея Арбузова, министра финансов Юрия Колобова, министра агрополитики Николая Присяжнюка, главы налоговой Александра Клименко, министра здравоохранения Раисы Богатыревой и министра транспорта Бориса Колесникова. В этом году – советника Президента Андрея Портнова и заместителя министра иностранных дел Андрея Олефирова, делегации ВС Украины во главе с начальником Генерального штаба Владимиром Заманой.

Крупнейшим прорывом в украино-американских отношениях обещают стать соглашения о добыче сланцевого газа с американскими компаниями «Exxon Mobil» и «Chevron», следующие после контракта с нидерландской «Royal Dutch Shell». И здесь ситуация развивается: в Нью-Йорке, Чикаго, Давосе в прошлом и позапрошлом году состоялись переговоры Президента Украины с представителями этих компаний, в Чикаго и Лондоне с ними говорил о будущих соглашениях о распределении продукции Эдуард Ставицкий, министр экологии и природных ресурсов Украины. В феврале 2013 года с руководством «Exxon Mobil» встречался посол Украины в США Александр Моцык.

Отсюда еще один вывод: есть нечто в украино-американских отношениях, что можно обсуждать, кроме внутренней политики.

Говорила ли г-жа Шерман во время своего визита в Киев и о ней? Конечно. Но в самом ее визите не было ничего экстраординарного.

Она посетила Украину в рамках своей европейской командировки, куда вошли Брюссель, Варшава и Киев. В столице Бельгии г-жа Шерман выступила на «Брюссельском форуме» немецкого Фонда Маршалла, в рамках дискуссии «От Мали до Сирии: взаимодействие с соседями, переживающими кризис». Брюс Стокс, известный журналист и старший научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла, является мужем г-жи Шерман.

Г-жа Шерман сделала в Киеве несколько политических заявлений. Заявила, например, что «в случае сотрудничества с Таможенным союзом Украина получит слишком узкий рынок торговли». Сделала акцент на необходимости большего присутствия женщин в украинской политике. Это такой новый модный тренд госдепартамента, оставшийся после его руководства Хиллари Клинтон. 16 ноября 2012 года Украину посещала Меланн Вервир, специальный посол по глобальным женским проблемам Госдепартамента США, которая говорила на эту же тему. Нынешний госсекретарь США Джон Керри написал на тему женщин в политике статью, которую 7 марта 2013 года перепечатала газета «День».

Шерман встретилась не только с украинской властью, но и с украинской оппозицией. И в этом нет ничего необычного, особенного, экстраординарного. Когда в ноябре 2012 года она посещала Казахстан, Киргизстан и Индию, то тоже встречалась и с властью, и с оппозицией.

В Киеве, по вопросам внутренней политики, прозвучало такое ее заявление: «США надеются, что власть Украины решит вопрос избирательного правосудия без применения точечных санкций против отдельных чиновников». Давайте не будем лукавить, что это первое или последнее такое заявление.

Что можно сказать по этому поводу?

Да, Украина все еще в процессе перехода к западным юридическим и правовым нормам. Да, этот процесс затянулся на 20 лет украинской независимости. Да, в нашей стране реформируется законодательство, модернизируется судебная система, но за ее неготовность отвечать всем западным стандартам в полной мере несут ответственность все руководители Украины, начиная с 1991 года. И, тем не менее, ее кардинальное реформирование, в частности принятие нового Уголовно-процессуального кодекса, стало возможным лишь при нынешней власти. Поэтому близится время, когда наша судебная система будет полностью гармонизирована с западной. Таким образом, и будут «сняты» все вопросы «избирательного правосудия», ибо сама правовая система Украины станет четкой, понятной для наших западных партнеров.

Что на данном этапе может гарантировать Президент Украины?

Невмешательство в дела правосудия. Ведь альтернатива пусть несовершенному, но правосудию, только одна – произвол. Поэтому, с моей точки зрения, глава государства может гарантировать только то, что все равны и будут равны перед законом, а система судов и правоохранительных органов функционирует честно, непредвзято и в полном соответствии с действующим законодательством Украины.

Мне кажется, что американцы вполне могут разделять мысль: ответственность Президента Украины состоит в том, чтобы выполнять существующие законы Украины. Он может высказываться по поводу их качества, но, ни в коем случае, не в отношении их содержания.

Приведу пример из американской юридической практики. Представим себе, что президент США начинает обсуждать решение Верховного Суда США по иску «Роу против Уэйда» в отношении абортов. Это решение имеет силу закона США, согласно прецедентному праву. Глава американского государства в ответ получит весь набор критики со стороны и католической общественности, которая упрекнет его в нарушении прав ребенка, не промолчит, мягко говоря, и либеральная часть общества, отстаивающая право женщины на избавление от плода. Если же президент США сделает это, то он еще и нарушит закон. Ибо решение Верховного Суда США, как федерального органа является обязательным для всех, до тех пор, пока он не сочтет необходимым его пересмотреть.

Наконец, о еще одном заявлении Вэнди Шерман, о том, что визит государственного секретаря США Джона Керри в Украину возможен. Ее прямая речь звучала так: «Думаю, что, в конце концов, это все возможно (визит Керри в Украину. – В.П.). Но крайне важно для Украины и то, что выборочное правосудие получило внимание. Также важна реформа судопроизводства, экономические реформы и осуществления интеграции по международным стандартам и нормам».

Это был вопрос из той же серии, что и о шансах Барака Обамы посетить Украину в качестве главы США. Если проанализировать график его внешнеполитических мероприятий, то невозможно не прийти к выводу, что Барак Обама вообще крайне редко выезжает в Европу. Впрочем, и до него Билл Клинтон, закрывавший Чернобыльскую АЭС, и вице-президент Джозеф Байден, занимавшийся «перезагрузкой» российско-американских отношений, объединяли визиты в Украину с посещением других стран. Замечу, что приезда президента США к себе домой просили, но ни разу не получили лидеры прибалтийских стран, бывшие советские Эстония, Латвия и Литва, ныне верные союзники США по НАТО. Что же тогда говорить об Украине?

Ответ г-жи Шерман «в конце концов, это все возможно» означает, что она и не хотела обсуждать гипотетический визит Керри в Украину, и даже была раздражена вопросом.

Я проанализировал сообщения прессы о графике последних передвижений г-на Керри. Он посетил Великобританию, Германию, Францию, Италию, Израиль (через день к нему здесь присоединился президент Обама), Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Бегом, на самолете, иногда по дню на страну.

Что это значит? Что вместо спекуляций и глупых теоретизирований, мы можем осознать логику его посещений. Это традиционные союзники США по НАТО плюс все страны по окружности сирийского конфликта. Отсюда понятно, что г-н Керри пытается работать «главным пожарником» эскалации конфликта Башира Асада и его врагов.

Можно предположить, что и в дальнейшем работа г-на Керри будет касаться конфликтогенных точек на нашей планете.

Вячеслав Пиховшек