В Минобороны опровергают побег трех боевых дельфинов из Севастополя

Информация анонимно распространена 11 марта по электронным адресам некоторых Интернет-ресурсов и опубликована некоторыми крымскими СМИ.

Как сообщил УНИАН представитель Крымского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Владимир Бова, по информации директора НИЦ ВСУ «Государственный океанариум» Анатолия Горбачева, 24 февраля было воскресенье, выходной день, и никаких занятий с животными сотрудники НИЦ не проводили.

«Мифический рапорт составлен человеком, который даже не совсем разбирается в военных вопросах", – отметил А.Горбачев. «Во-первых, наш Научно-исследовательский центр не входит в состав Военно-Морских Сил Украины, и рапорта (в разосланной информации и публикациях приводился якобы оригинальный текст якобы рапорта А.Горбачева одному из руководителей украинских ВМС – УНИАН) на имя командующего или его заместителей я не пишу. Во-вторых, контр-адмирал Дмитрий Шакуро занимает должность начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС Украины (а не первого заместителя командующего ВМС ВС Украины, как значилось в «рапорте» - УНИАН). Я уж не перечисляю остальные моменты. Даже мою подпись на этой фальшивке не пытались подделать, просто расписались, как придется», - приводит слова руководителя океанариума представитель Крымского регионального медиа-центра.

Также по информации А.Горбачева, все животные, состоящие на штате в НДЦ ВСУ «Государственный океанариум», находятся в своих вольерах и в зимнем бассейне.

В пресс-центре командования ВМС ВС Украины корреспонденту УНИАН подтвердили, что подобного рапорта на имя контр-адмирала Д.Шакуро в командование флота не поступало. Пресс-центр также выразил сожаление, что некоторые уважаемые СМИ поддались на очевидную фальшивку и провокацию, перепечатав ее, не удосужившись перед тем даже обратиться за официальной информацией.

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11 марта ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на рапорт руководителя Научно-исследовательского центра Вооруженных сил Украины "Государственный океанариум" о том, что 24 февраля проводились тренировки дельфинов в открытом море на площадке №7. В тренировках принимали участие 5 дельфинов, оснащенных комплектами ИОУ-75-03 (индивидуальное огнестрельное устройство, которое крепится на голову животного). Во время тренировок три дельфина, вопреки принятым мерам предосторожности, покинули акваторию площадки, имея на себе готовые к применению огнестрельные устройства. Личный состав в течение четырех часов пытался обнаружить пропавших дельфинов путем визуального наблюдения, но безуспешно.