Китай на марше

Китай заявил о падении роста своей экономики, демонстрируя самые низкие показатели за последние 13 лет. Но каковы они? Согласно отчетам китайских властей и международных финансовых структур, размер ВВП КНР в 2012 году увеличился на 7,8% (в 2011 – на 9,3%). Учитывая глобальную экономическую взаимозависимость, замедление китайского роста связано со значительным падением роста экономики еврозоны (второй по объему инвестор в КНР). Падение инвестиций ЕС в Китай в 2012 году составило 3,8% (6,11 млрд. дол.), в то время как инвестиции из США в 2012 году выросли на 4,5% (3,13 млрд. дол.), Японии – на 16,3% (7,38 млрд. дол.). На этом фоне, удержание почти 8-процентного роста экономики – это не замедление экономики, а сохранение ее развития на стабильно высоком уровне. Особенно, если принять во внимание отставание у главных конкурентов (у США рост ВВП в 2012 – около 2%, в еврозоне – меньше 1%).

Учитывая рост внутреннего благосостояния в Китае, руководство страны озаботилось стремительной поляризацией доходов между бедными и богатыми. Пик неравенства был зафиксирован в 2008 году и с тех пор, согласно официальной китайской статистике, сокращается. Следует отметить, что сейчас в КНР уже насчитывается 2,7 миллиона долларовых миллионеров, а 19,4 миллионов домохозяйств в Китае владеют активами на сумму больше чем 3,05 миллионов юаней (около 490 тысяч долларов).

Ключом к пониманию постепенного снижения темпов роста китайской экономики выступает заявленная политика нового, пятого поколения лидеров, избранных в ноябре 2012 года, объявивших курс на развитие внутреннего рынка и потребления. Фактическим подкреплением нового курса могут выступить, например, планы правительства КНР вложить в 2013 году 103,5 миллиарда долларов в сооружение более 5 тысяч железнодорожных путей. К 2015 году в стране ожидается сооружение железнодорожных путей длиной 120 тысяч км, 18 тысяч км из них – скоростных. Другой пример – в 2013 году запланировано рекордное увеличение социального финансирования (около 16%), используя инструменты традиционного банковского кредитования, трастовых кредитов и облигаций. Кроме того, в прошлом году Китай привлек в свою экономику 111,7 миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций, что всего лишь на 3,7% меньше чем на год раньше, в то время как и США, и Европа, и другие страны Азии отстали по этому показателю.

Продолжая модернизировать экономику, руководители Китая увеличивают уровень экономической открытости. Для этого планируется поднять планку иностранных инвестиций в китайский рынок капитала, открыв доступ иностранцам к эмиссии ценных бумаг и торговле ими на финансовых площадках страны. Этот шаг должен обеспечить высокую вовлеченность иностранного капитала в дальнейшее экономическое развитие КНР.

Китайские эксперты прогнозируют, что к 2049 году – 100-летнему юбилею КНР, - Китай обгонит США по всем показателям, включая ВВП. Но по некоторым индикаторам это произойдет еще раньше, например, в 2019 году Китай планирует взять первое место в мировой экономике. Специалисты из американского Национального совета по вопросам разведки подтверждают, что в течение следующих нескольких десятилетий Китаю (к 2030 году) удастся обойти США по экономическим показателям. Уже сейчас, например, КНР опережает Соединенные Штаты по объему инвестиций в альтернативную энергетику, вложив в нее 67,7 миллиардов долларов в 2012 году (США – 44,2 млрд. дол.).

В то же время, не следует чрезмерно идеализировать Китай, поскольку существует множество внешних и внутренних рисков и вызовов. Один из них – возможность политической дестабилизации, которая периодически находит внешние проявления в виде протестов крестьян, представителей творческих профессий и, в последнее время, журналистов. Проблема социального расслоения создает значительное внутреннее напряжение в обществе, грозящее обернуться массовыми протестами в случае дальнейшего распространения коррупции и обострения социального неравенства. В последнее время обострились разногласия с Японией из-за пограничных островов. Не безоблачны отношения и с другими соседями.

Как бы то ни было, Китай пока является единственным реальным конкурентом глобальному доминированию США. При этом имеет место четкая тенденция на выход КНР в лидеры к 2030 году. Можно отметить и активизацию Китая во внешней политике, в частности, в Восточной Европе.

Не так давно, президент Беларуси анонсировал свое решение о предоставлении рабочих виз 650 тысячам китайских граждан для строительства технопарка под Минском. Ранее Китай приобрел активы в Болгарии, Греции, Венгрии и других восточно и южноевропейских странах. Завершающим шагом в процессе формирования торгово-экономического плацдарма на восточном фланге ЕС может стать интенсификация отношений между Пекином и Киевом. Нынешний пакет соглашения, который Китай предлагает Украине, включает 3-миллиардный кредит на строительство заводов по производству газа из угля, соглашения в сельскохозяйственной, военно-промышленной и финансовой сферах. По сути, это можно рассматривать как завершение оформления китайской зоны интересов от Балтийского до Черного морей. Китай пришел в Восточную Европу надолго и всерьез. У политического руководства Украины, в свою очередь, появилась возможность разбавить традиционный геополитический пасьянс между ЕС, Россией и США в регионе еще и китайским фактором.

Предложения Китая могут быть слишком соблазнительными, чтобы от них отказаться.

Роман Рукомеда, политический эксперт.