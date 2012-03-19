Мне очень грустно, что мы собрались у тюрьмы, а не в театре

Выступление на акции возле Лукьяновского СИЗО "Сидят не те!"

Мне очень грустно, что мы сегодня собрались у тюрьмы.

Не в театре, по случаю дней рождения Шевченко, Гоголя или Николая Лысенко. Но пригласили, и я не имею права отказаться. Ведь 40 лет назад меня так же, как и некоторых здесь, арестовали просто за антипартийное звучание моего имени, а там уже в тюрьме прикидывали, за что будут судить. Судили просто за литературные произведения, не разрешенные цензурой...

Мне очень стыдно за режим тюремный, при котором живем. Как и когда-то.

"Подготовьте материалы на Соболя", - звонят из обкома. Целый день партбюро готовит, а вечером осмеливаются спросить: "Прошу уточнения: подготовить материалы на повышение или на арест?"

Они готовы дать материалы. Применить закон! Или - не применять... Тюрьмы переполнены людьми. Машина слепо карает.

Мне стыдно раскрывать газеты - везде о заключении по политическим мотивам. Иностранная пресса об Украине разрабатывает две темы: политические суды и путинские планы возвращения Украины в рабство.

А тюремный режим растет. У нас даже министерство культуры и министерство образования и науки возглавляют лица репрессивного стиля. Они не засветились в культуре и науке, но они имеют репутацию карательного характера.

Стыдно говорить, но у нас даже церковью руководят иерархи, не замеченные в духовной жизни, но засвеченные в бизнес-скандалах. Они при живом предстоятеле уже становятся на его место.

Тюремный стиль на каждом шагу бросает вызов народу. Потолок культуры снижается, соответственно растет преступность. Но в первую очередь судят тех, на кого указывают сверху. Судят машинально, по указанию "применять закон".

А закон есть, когда он один на всех, или его нет, если избирательное применение.

Закон охраняет свободу граждан, если честно. Закон лишает свободы, если лукаво и коварно.

Но есть высший закон, напоминающий: "каким законом вы судите, таким и вас осудят".

Мы и собрались здесь, чтобы об этом напомнить.

Евгений Сверстюк