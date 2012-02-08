Да здравствует триумф украинского капитализма!

Набравшись терпения, прочитал непомерно длинное и скучное, с дежурным и обязательным набором экономической тарабарщины и литературщины интервью Анатолия Гальчинского, опубликованное еженедельником «Зеркало недели». Название длинное: «Конец капитализма можно с полным основанием трактовать как его триумф».

Полагаю, что в 70-е и 80-е годы прошлого столетия Анатолий Степанович Гальчинский, возглавляя кафедры политической экономии в советских вузах, прочитал не одну сотню лекций, провел тьму семинаров по работе Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». И тогда думал научно, размышлял совсем не так, как сегодня. В начале 2012 года все по-другому. Мотивы другие, время судьбоносное – руина, разруха, богатых все меньше, бедных все больше.

И правильно! Ведь только дураки принципов не меняют. Все родом из Советского Союза. Но за минувшие двадцать лет мы прикоснулись к европейской цивилизации, книжки, статьи стали умные читать, за границу ездить на круглые столы, с коллегами дискуссировать. Сомнение, как известно, для ученого – состояние не временное, а сущностное.

Я к тому, что еще вождь мирового пролетариата сто лет тому сообщил рабочему классу, «кухаркам и их детям», что дни капитализма сочтены. Затем начались революции, мировое коммунистическое движение, мировая система социализма.

А если вспомнить потрясшую весь интеллектуальный мир статью Френсиса Фукуямы «Конец истории»? Американский интеллектуал тоже заявил о конечной точке социокультурной эволюции человечества.

Но в интервью Гальчинского меня смутили три момента: первый (здесь прошу прощения за «тарабарщину» в начале статьи) то, что капитализм, как его понимал Карл Маркс, – это экономический и политический атавизм. Для этого не надо ломиться в открытую дверь и давать интервью на две полосы еженедельника.

Второе. Не покидает чувство вторичности, «второй свежести» теоретических месиджей автора интервью. Дежавю. Все это уже прочитано, написано и произнесено задолго до названного интервью с профессором Гальчинским, лауреатами Нобелевский премий, великими Хайеками, Кревельдами, Мизесами.

Правда, есть и третье. Помню, в студенческие годы на лекции услышал слова: «Говорить надо сложно, когда нельзя сказать просто». Смыслы интервью теряются в силу наукообразия, специальной терминологии, отвлеченности и тяжести изложения.

О современной экономике и политике Украины пишут политики и политтехнологи. Примитивно, противно и нагло!

В это время светочи академической философии и экономической теории, от которых ждут ответа на вопрос: где же эта украинская дорога к Храму, – пишут или «для своих» в специализированных журналах. Или предпочитают декларировать абстрактные, наукообразные тексты о макроэкономических процессах или глобальных политических теориях современности.

Когда-то давно француз Жюльен Бенда написал книгу «Предательство интеллектуалов». Он полагал, что «закон для интеллектуала, когда все стоят на коленях перед несправедливостью, устоять на ногах и противопоставить несправедливости человеческую совесть.

Зададим автору интервью простые, «как хозяйственное мыло», вопросы. Мы-то все знаем и украинский капитализм, и украинских олигархов. И знаем, что бессмертные строки, с которых начинается самая читаемая книга Ильфа и Петрова о том, что «все крупные состояния нажиты нечестным трудом» – написаны специально о наших, родных толстосумах, капитанах украинского бизнеса.

Уже в первом вопросе теоретик-экономист прогнулся. Оказывается, инициаторами дискуссий о капитализме на Давосском форуме стали «не ученые, а представители крупного капитала – Б.Гейтс, Дж.Сорос, наш В.Пинчук».

Да, господа, «наш В.Пинчук!» Это наш капиталист! Мы все знаем, как и почему он стал богатым и успешным. И не завидуем. Дочь у Президента ведь одна. Полцарства – цена приданного королевской дочери.

Я представляю, как наши капиталисты (не буду смущать читателей фамилиями и бизнес-биографиями украинских олигархов, они и так всенародно любимые люди) сели за круглый стол и обсудили проблему «украинского капитализма как триумфа воли украинского народа». Затем съезд провели своих сторонников. Не в Украине, а в Нюрнберге... Совсем как у Лени Рифеншталь.

Ну, например, устроили дебаты по таким проблемам как «Украина – это дом для украинцев всего мира!», «Мы не видим различий между классами!», «Мы все умрем за будущее украинского народа!», «Перед нами лежит Украина, в нас горит Украина, и за нами – идет Украина!»

Кстати, экс-президент США Билл Клинтон писал в своих мемуарах о том, что, по сравнению с новыми, сверхбогатыми олигархами в странах СНГ, американские бароны-разбойники конца XIX века выглядели как священники-пуритане.

«Триумф украинского капитализма» вошел в каждый дом, в каждую семью. Только почему-то профессор Гальчинский упорно этого замечать не желает. А ведь его читатель не гламурная киевская публика, а люди серьезные в своей нищете – интеллигенция, учителя, врачи, преподаватели вузов, сумасшедшие бессеребренники библиотекари и музейщики.

Ну что им всем до экономической метафизики господина Гальчинского? А есть жгучие проблемы украинской экономической жизни! Когда уйдем от сырьевого экспорта, африканской коррупции, совместного с Россией воровства газа, от провалов диверсификации? Почему институциональная среда под плинтусом? Почему рейтинги легкости ведения бизнеса и инвестиций самые позорные у Украины?

Ну а как можно было обойти стыдную тайну неравенства в нашем государстве консьюмеризма, украинского общества сверхпотребления? Наш украинский капитализм сегодня – это глубокое состояние депрессии украинца, как только он переступает порог гастронома или продовольственного базара, получает в конверте «черную зарплату», ищет хоть какую-то работу.

А профессор сам себя пропагандирует, пиарит, пишет: «Да мне самому в сентябре прошлого года также довелось опубликовать статью «За пределами капитализма». Так, что наука не молчала».

Еще как молчала! Потому что светочи такой науки есть часть той самой власти, того самого «триумфа капитализма» в Украине. Начиная от бесстыдного процесса чрезмерного, необъятного увеличения, «выращивания» докторов наук и профессоров среди чиновничьей братии и заканчивая тем, что ни в одном серьезном журнале «украинской науки» нет. Она там не стояла! Потому что, ходят слухи, все продано на Ваших, господин Гальчинский, ученых советах, кафедрах и прочих околонаучных структурах.

В тоске перечитывая интервью профессора Гальчинского, вспомнил самоочевидные максимы рождения рыночной экономики 18-го века. Такие как: «Каждый человек от природы алчен и жаждет прибыли», «Никакой закон не может запрещать выгоду». Но это было 300 лет назад.

В конце соглашусь с автором интервью, который написал, что «достижения капитализма сделают его излишним». Правда, надо после этого добавить, что этот «триумф» мы отметим всем украинским народом. Ведь Господь Бог любит нас всех, но, правда, ни от одного из нас он не в восторге.

Виктор Тимошенко, философ