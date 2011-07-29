В чем именно обвиняет Тимошенко Генеральная прокуратура

В последние дни от многих приходится слышать один и тот же вопрос: «Так в чем конкретно прокуратура обвиняет Тимошенко?».

Генпрокуратура считает, что Тимошенко злоупотребляла властью и превысила свои полномочия тем, что выдала директивы, которые она выдавать не имела права. Свой вывод Генпрокуратура делает, ссылаясь на то, что согласно закону Украины «О Кабинете Министров Украины» и Регламенту Кабинета Министров Украины, премьер-министр Украины не имеет полномочий на выдачу директив. И это действительно так. В этом не трудно убедиться, прочитав два данные документа.

Дело в том, что по общему правилу, рядовые граждане имеют право делать все, кроме того, что прямо запрещено законом. В то же время должностные лица наоборот могут осуществлять лишь те действия, которые прямо предусмотрены законом или другим нормативным актом. Это касается всех, в том числе и премьер-министра Украины.

Единственными нормативным документом, который регулирует подготовку директив является Указ Президента Украины Леонида Кучмы №841/96 от 18 сентября 1996 года. Пунктом 7 этого Указа предусмотрено, что «Директивы, указания, технические задания готовятся с учетом позиций заинтересованных центральных органов исполнительной власти соответствующим органом исполнительной власти, уполномоченным принимать непосредственное участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, сессиях органов международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий и других органов, и после согласования с Министерством иностранных дел Украины утверждаются не позднее, чем за три дня до начала мероприятия соответствующим органом исполнительной власти».

Дальше в этом пункте устанавливается, что: «Директивы на переговоры, касающиеся особо важных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также заключения международных договоров от имени Украины и от имени Правительства Украины, утверждаются соответственно Президентом Украины, Кабинетом Министров Украины».

Следовательно, исходя именно из этого, Генпрокуратура делает вывод, что Тимошенко превысила полномочия и злоупотребляла властью, когда выдала фактически поручение, но которое назвала директивами.

Именно поэтому прокуратура добивается в суде получить от свидетелей подтверждение того, что Кабинет Министров Украины не утверждал директивы. Кроме того, исходя именно из этой логики, следователи получили заключения, в том числе в Минюсте и Генпрокуратуре, что тот документ, который Тимошенко вручила бывшему председателю Нафтогаза Олегу Дубине, нельзя считать директивами Кабинета Министров. Потому что если бы это было оформлено в виде директив правительства, то тогда могло появиться еще и обвинение в служебной подделке.

Другое дело, зачем вообще премьер-министру было нужно называть свое личное поручение директивами. Как известно, это связано с тем, что именно директив правительства требовал Олег Дубина от Юлии Тимошенко, когда увидел проекты договоров между Газпромом и Нафтогазом. В своих показаниях следователям Генпрокуратуры, которые попали в СМИ, он заявил, что требовал от премьер-министра Тимошенко директив правительства.

У Тимошенко тогда не было времени, а возможно и желания, собирать правительство и убеждать правительственных чиновников в необходимости утвердить такие директивы. Поэтому она прибегла к, мягко говоря, сомнительному с правовой точки зрению шагу и подготовила документ, который обозвала директивами. При этом, понятно, получив такой документ от премьер-министра Украины, Олег Дубина снял с себя ответственность за подписание крайне убыточных контрактов. В своих показаниях следователям господин Дубина заявил, что не знал, что документ, который он получил от премьер-министра Тимошенко, не является директивами правительства. Если он это подтвердит в суде, то это создаст дополнительные проблемы для Юлии Тимошенко. Потому что тогда будут основания считать, что Юлия Тимошенко сознательно ввела его в заблуждение. Недаром в своих показаниях уже в суде довольно близкий к Тимошенко экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан пытался представить дело так, якобы директивы Тимошенко Олегу Дубине передал именно он, а, может, и не он, а, может, Олег Дубина сам их взял где-то на столе. Учитывая это, можно предположить, что и Олег Дубина может изменить свои показания и сообщить, что он не помнит, кто ему эти директивы дал.

Учитывая все эти обстоятельства, можно также допустить, что главная линия защиты Юлии Тимошенко будет строиться не столько на том, что она имела или не имела право самостоятельно подписывать такие директивы, сколько на отрицании наличия убытков, а также на ссылках, что она действовала в крайне сложных условиях, а потому пошла на определенные нарушения. Не вижу, каким иным образом с формальной точки зрения защита Тимошенко сможет найти оправдание ее действиям.

Борис Кушнирук