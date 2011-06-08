Регионалы возбудили против Тимошенко уголовные дела и сами испугались?

Действия высшего руководства Партии регионов все более выразительно укладываются в рекомендацию восточной мудрости: не можешь поразить делами, так хотя бы удиви поведением.

Почему Тимошенко не могла найти общий язык с Ющенко Когда два года назад, когда “регионалы" благодаря благосклонности Ющенко находились в оранжерейной оппозиции, они едва не еженедельно требовали отчета или лично премьер-министра Юлии Тимошенко, или генпрокурора, или глав следственных комиссий, созданных по любому поводу. Такой поведенческий алгоритм - нехитрый, но он оправдывал себя сразу тремя существенными преимуществами.

Во-первых, чем больше Тимошенко отчитывалась или выслушивала чужие отчеты, тем меньше у нее оставалось времени на выполнение должностных обязанностей. Важность этого фактора становится бесспорной, если принять во внимание, что некоторые отчеты оттягивали на себя внимание главы правительства и многих оргподразделений Кабмина на протяжении 3 – 5 суток.

Во-вторых, безотносительно к фактическому положению вещей по делу придирок к Тимошенко, от 10 до 15% населения воспринимает даже откровенную тенденциозность сообщений о «ручном управлении», «превышении полномочий» и прочая по принципу «нет дыма без огня». Причем механизм действия такого алгоритма восприятия не имеет никакого отношения к персоналиям, а заключается в генетических особенностях усвоения информации.

В-третьих, держа Тимошенко в «гипертонусе», “регионалы” пользовались любым случаем для демагогичной саморекламы в духе: «Неужели Украине нужна власть, при которой президент и премьер-министр годами не могут найти общего языка?!» Бесспорно, это вопрос не требовал ответа, и не потому, что он риторический, а потому, что содержательно, в сущности некорректен: согласитесь, если Ющенко давно нашел общий язык с Ними, то о каком общем языке может идти речь с Ней?

Хотя овладение этой простенькой истиной не требует титанических усилий интеллекта, однако в условиях тотального доминирования бело-голубых в СМИ на многих украинцев миф о «непутевой оранжевой власти» произвел настолько гипнотическое воздействие, что доверчивые люди даже не переспрашивали, на какую сатисфакцию они могут рассчитывать в случае невыполнения “регионалами” предвыборных обещаний.

“Регионалы” боятся отчетов Тимошенко? На будущее можно посоветовать: если политик хочет вас соблазнить своим политическим евангелием, то требуйте, чтобы он сначала положил на стол ключи от своих особняков и автомобилей – если очередная пиар-авантюра закончится прогнозируемым пшиком, то горький привкус будет хоть немного нивелирован тем, что кое-кто из легковеров улучшит свое материальное положение. Поскольку же мы регулярно игнорируем такую рекомендацию, то неудивительно, что у нас никто и ничем не собирается отвечать за жестокую шутку под названием «улучшение жизни уже сегодня».

Казалось бы, сменив комфортный статус оранжерейной оппозиции на еще более комфортные возможности абсолютной власти, “регионалы” могли бы сильно «отвести душу» на публичных отчетах Тимошенко (думаю, нецелесообразность отчетов Ющенко развернуто доказывать не стоит: кто ничего не делал, тому и отчитываться не за что).

Но, как ни странно, руководители Партии регионов поступают с точностью до наоборот: вместо того, чтобы под прицелом десятков телекамер разоблачить Тимошенко в ее якобы преступных деяниях, они блокируют любое публичное рассмотрение упреков по существу, регулярно угощая СМИ лишь очередными открытиями уголовных дел относительно нее.

По этому поводу Тимошенко не отказала себе в удовольствии сформулировать меткую остроту: если Генпрокуратура будет открывать против нее ежедневно по одному новому уголовному делу, то статей Уголовного кодекса хватит для того, чтобы это учреждение обеспечило себя работой на ближайшие полтора года – в условиях безработицы и безденежья это достаточно большой бонус.

Казалось бы, новейшая стратегия “регионалов” относительно Тимошенко являет собой чистейший абсурд и парадоксализм. Впрочем, есть одно «но»: среди множества недостатков руководства Партии регионов недостатка элементарной логики никогда не удавалось обнаружить. Рассмотренный случай также не является исключением из общего правила. Секрет Полишинеля оскорбительно прост: убедительность аргументов Генпрокуратуры в уголовных делах против Тимошенко не выдерживает никакой критики.

Директивы и “превышение полномочий” Взять хотя бы обвинение в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией. Тимошенко обвиняют в грехе - она незаконно подписала директивы Кабмина Нафтогазу, на основании которых тот заключил контракты с Газпромом. Однако согласно с действующим законодательством для подписания контрактов между Нафтогазом и Газпромом никаких директив от правительства не нужно. Особую пикантность ситуации добавляет то обстоятельство, что несколько месяцев тому Генпрокуратура и Минюст в один голос подтвердили: утверждение Кабмином директив Нафтогазу не предусмотрено ни уставом НАК «Нафтогаз», ни любой другой законодательной нормой Украины.

Еще один сюжет уголовного дела против Тимошенко касается базовой цены российского газа, которой якобы Украине было умышленно нанесены значительные финансовые убытки. Если события более чем двухгодичной давности сложно восстановить в памяти, то стоит обратиться к услугам Интернета, который не даст солгать: за несколько месяцев до газового кризиса Тимошенко имела проект соглашения о $235 за 1000 кубометров российского газа. Однако по настоянию «РосУкрЭнерго» Ющенко сознательно сорвал переговоры, отозвав в последний момент руководителя Нафтогаза Дубину.

Потом был эпохальный телефонный разговор президентов Украины и России, по результатам которого Ющенко публично обнародовал цену $450 за 1000 кубометров российского газа. Дальше состоялся телевизионный бенефис Ющенко: на протяжении недели он едва не на каждом канале телевидения убеждал «и мертвых, и живых, и нерожденных», что дешевый газ для Украины - фатален по двум соображениям: во-первых, вынуждает идти на политические уступки России, во-вторых, отсутствуют стимулы для технической модернизации промышленности как основы конкурентоспособности.

А что же Тимошенко? Она пыталась апеллировать к здравому смыслу, объясняя, что ответственной власти не нужен апоплексический удар в виде драконовской цены на газ, чтобы понять необходимость обновления основных фондов и ускоренного введения инновационных технологий. Кроме того, доказывала она, сама процедура изменения принципов функционирования экономики является делом нескольких лет, на протяжении которых ценовой груз на газ может настолько обескровить финансовую систему, что даже при большом желании качественные инфраструктурные превращения окажутся невозможными учитывая узкую ресурсную базу.

Но прислушиваться к этим предостережениям ни Ющенко, ни «ответственная оппозиция» в лице Партии регионов не пожелали. Поэтому Тимошенко не осталось ничего, кроме как завизировать договоренности президентов Украины и России.

Гипотетически существовала альтернатива в виде ухода Юлии Тимошенко с поста главы правительства, но такой демарш для Украины обернулся бы лишь ростом цены на российский газ. Неслучайно в канун подписания соглашения российская пресса обнародовала целенаправленные потоки информации, согласно которым, если Украина будет «артачиться», ее ожидает базовая цена Польши – $510.

В суде Тимошенко ожидает успех Думаю, даже беглого изображения перипетий, которые предшествовали предмету уголовных дел против Тимошенко, вполне достаточно, чтобы понять бесперспективность обвинений. А учитывая, что судебное заседание будет публичным, можно с высокой степенью вероятности допустить безумный пропагандистский успех Тимошенко. По крайней мере, она выдавит из этого максимум.

Понимают ли это на Банковой? Конечно. Потому, обвиняя Тимошенко в «препятствовании следствию», сами сознательно откладывают судебную фазу уголовных дел. Вместо этого высасывают из пальца новые, раз за разом все более курьезные и сюрреалистические обвинения – вроде закупки вакцины, осуществленной бизнес-партнером Азарова, который на то время совмещал это высокое звание с должностью министра здравоохранения.

Власти не позавидуешь: она загнала себя в тупик – с одной стороны, боязно отдавать уголовные дела в суд, а с другой – если не положить конец абсурдным обвинениям, то они могут ударить по репутации власти. Тем более что репутации фактически уже не осталось: на протяжении года количество тех, кто одобряет деятельность президента и премьер-министра… снизилось более чем вдвое и теперь не превышает 30%.

Попытки же подконтрольных социологических служб «дорисовывать» президенту и Партии регионов несколько процентов поддержки вызывают иронические улыбки в экспертной среде и нецензурные выражения у необремененного дипломатическим этикетом народа.

Зореслав Самчук, заместитель директора Международного института гуманитарных технологий