На брюссельской презентации Южного потока россиянам изящно отказали

Вчера в Брюсселе состоялась презентация Газпромом проекта Южный поток. На сайте директората по энергетике Еврокомиссии размещено выступление Еврокомиссара по энергетике Эттингера, на котором я хочу остановиться.

Господин Эттингер сказал, что Евросоюз поддерживает Южный поток на уровне отдельных стран. Это вежливая формула, которая означает, что в целом поддержки проекта со стороны ЕС россиянам получить не удалось. У Эттингера в спиче есть несколько важных моментов. Евросоюз имеет свой приоритетный проект - проект южно-газового коридора, пионерным проектом которого является Набукко. И ЕС дает понять, что не будет поддерживать Южный поток так, как он поддерживает Набукко. Европейская бюрократия не могла себе позволить потерять Набукко, который внесен в приоритеты ЕС, но находчиво предложило россиянам своеобразное виденье Южного потока. В частности, европейцы вежливо заметили, что не станут мешать реализации Южного потока. Но это ничего россиянами не дает. Потому что чиновники из Еврокомиссии всегда подчеркивают, что для ЕС важна диверсификация путей, источников и контрпартнеров. Такой полной диверсификацией путей, источников и партнерских компаний является Набукко. А Южный поток - это диверсификация лишь путей. Еврокомиссар Эттингер также ясно указал в своем спиче, что они хотят иметь дело с поставщиками газа из Центральной Азии и Каспийского региона. А в случае с Южным потоком они опять будут иметь дело с Газпромом. А это не отвечает их желанию диверсифицировать партнеров.

Кроме того, россиян в Брюсселе вчера спросили, откуда возьмется газ для Южного потока. Европейцы ясно понимали, что это не будет газ, добытый дополнительно, а будет перераспределен газ из украинской ГТС, или среднеазиатский газ или газ из Каспийского региона, то есть тот, на который претендует проект Южного газового коридора. Кроме того, Эттингер прямо спросил, что будет с транзитом через украинскую ГТС. Потому что Брюссель собирается финансировать модернизацию ГТС. Еще еврокомиссар спрашивает, кто сможет еще воспользоваться Южным потоком, если он будет реализован: монопольно лишь Газпром или и другие компании? Конечно, вряд ли россиянам понравился этот вопрос. Потому что Газпром хочет, чтобы в любых трубопроводных проектах за ним сохранялся контроль и право определять, кого допускать, а кого не допускать.

Эттингер дал ясно понять: ЕС считает, что потенциальные пользователи должны иметь свободный доступ к тем мощностям, то есть Евросоюз фактически предпринял шаг, чтобы трансформировать монополию Газпрома в общепринятые для европейских партнеров правила свободного доступа к транспортным мощностям. А это меняет идеологию проекта. И еще ЕС четко дал понять, что хочет использовать новопостроенную инфраструктуру в реверсивном направлении, если возникнет необходимость. Имеется в виду не морская часть газопровода, а те участки, которые будут проходить через территории стран Юго-Восточной Европы и Балкан. Также было заявлено, что правила функционирования новой газотранспортной системы должны быть в компетенции независимых регуляторов тех стран, через которые пройдет новый газопровод.

Такой перечень рекомендаций, на мой взгляд, перечеркивает желание российской стороны получить официальный статус для проекта. Потому что с самого начала идеология, которая закладывалась в обходные газопроводы России, несовместима с правилами игры, принятыми на европейском рынке. ЕС сделал своеобразный реверанс: приветствуем все проекты, которые приносят дополнительный газовый ресурс, но правила игры определяем мы, европейские потребители. Это значит, что эра доминирования поставщика, экспортера завершена. Правила игры определяет потребитель.

Михаил Гончар