Януковичу стоит готовиться к противостоянию с Путиным

Провал киевской попытки Владимира Путина убедить украинское руководство присоединиться к Таможенному союзу вряд ли уменьшит активность российского премьера на этом направлении. Владимир Владимирович, похоже, через год будет баллотироваться в президенты России, и ему необходимы доказательства собственной эффективности в качестве «собирателя земель». Украине предстоит пережить очередное испытание на прочность и действенность собственной системы власти.

Прозвучавший из уст Путина призыв соблюдать газовые соглашения и заявление главы Газпрома Алексея Миллера о бесперспективности попыток их пересмотра в данном случае звучат уже как ритуальные. Очевидно, что российская энергетическая монополия, переживающая не лучшие времена, не собирается отказываться от очень выгодных условий поставок газа своему крупнейшему потребителю – Украине. Визит в Киев вице-премьера Игоря Сечина – признанного «ястреба» путинской команды – больше напоминает хорошую мину при плохой игре. Януковичу и его команде стоит готовиться не к переговорам, а к жесткому противостоянию с Путиным и его сторонниками.

Причиной этого является не только отказ присоединиться к Таможенному союзу, но и приближающиеся выборы дуплетом в России. Избирательные кампании за места в Государственной думе и президентское кресло, по традиции, не обойдутся без «приветов» украинским друзьям. Как показывает опыт, власть в Украине меняется, а отношение российского руководства к нашей стране остается хозяйски-пренебрежительным. Сегодня, когда на всех этажах украинской политической пирамиды в избытке российских агентов влияния (их за последний год стало столько, что в Москве воспринимают воздействие на украинскую политику по принципу «дурное дело – нехитрое»), манипулирование ситуацией в нашей стране представляется наиболее эффективным методом агитации за стабильность в России.

Не стоит думать, что Россия отказалась от идеи привлечь Украину в состав Таможенного союза. Ближайшие полгода – год в двусторонних отношениях будут весьма напряженными. Например, стоит ожидать очередного пастырского визита в нашу страну патриарха РПЦ Кирилла, которого смело можно назвать священнослужителем на государственной службе. Учитывая степень его влияния на Виктора Януковича, не исключены коррективы украинской внешней политики в пользу сотрудничества с Таможенным союзом. При этом официальному Киеву нужно учесть, что формула «3+1», предложенная Януковичем, Москву не устраивает, поскольку оставляет для Украины возможность самостоятельных действий. Чтобы ограничить пространство для маневра украинского руководства, Российская церковь продолжит проталкивать концепцию «Русского мира», адептами которого в Украине являются отдельные чиновники и депутаты.

Если убедить украинцев вернуться к «братскому» формату отношений не получится по-хорошему, в ход пойдут простые, но эффективные технологии информационной войны. Противостоять давлению со стороны российских телеканалов, координируемых властью и готовых рассказать правду украинцам об их правителях, наша страна не сможет. В информационном пространстве Украины русские чувствуют себя как дома, и запросто смогут донести нужные сообщения до миллионов потребителей. Что это дает – спросите у Александра Лукашенко, решившего прекратить дружбу с Россией. Еще один очевидный, лежащий на поверхности метод воздействия на ситуацию: заигрывание с частью оппозиции.

В ближайшее время Украине нужно быть готов к тактике мелкого фола в экономических отношениях с Россией. Правда, и без того рост товарооборота между нашими странами происходит за счет увеличения негативного торгового баланса Украины – постоянно дорожающий газ дает не только позитивные статистические показатели. Украинские производители мяса, молочных продуктов, водочники, кондитеры не смогут рассчитывать на преференции в своих расчетах на российский рынок, при этом им постоянно будут кивать на Банковую и Кабмин как главных виновников их трудностей. Способ не новый, но от того не менее эффективный.

В вопросе демаркации и делимитации государственной границы Россия и Украина и без того топчутся на месте. Разделение Керчь-Еникальского пролива так и не осуществлено, взаимоприемлемая формула не выработана. Осложнения в направлении создания Таможенного союза вряд ли подтолкнут российских дипломатов к уступкам. Да и амбициозный проект моста Керчь – Кубань придется отложить в долгий ящик. И еще о дипломатии. Даже если переговоры о подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС завершатся успехом до декабря текущего года, не стоит сбрасывать со счетов российское лобби в странах Западной Европы. «Старые европейцы» не слишком заинтересованы во вступлении в Европейский Союз крупного восточноевропейского государства, поэтому могут чутко прислушаться к «правильным» российским аргументам.

Впрочем, вероятное обострение отношений с Россией может оказаться для украинского руководства и позитивным моментом. Украине сегодня необходимы испытания, чтобы стать по-настоящему независимой страной с консолидированным обществом.

Евгений Магда