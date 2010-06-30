Кем станет Тигипко: реформатором или имитатором?

Недавно правительство Николая Азарова отчиталось о своих первых ста днях работы. Поверхностный анализ сделанного новым Кабмином вселяет надежду, что правительство действительно заинтересовано в проведении экономических реформ. Однако на практике за эти сто дней мы опять убедились, что среди всех имеющихся в реальности механизмов реформирования правительство делает уже традиционную ставку на продажу стратегических объектов и получение внешних кредитов – только с поправкой, что отныне не только от МВФ, но и от России.

В то же время фискальная политика Кабмина, похоже, в который раз будет реализовываться в пределах увеличения налогового давления на малый и средний бизнес. Самый убедительный сигнал этому - разработанный Налоговый кодекс вызывал шквал критики со стороны предпринимательских и бизнесовых кругов, даже лояльных к власти как УСПП Анатолия Кинаха. Да и сам Виктор Янукович и заместитель главы его администрации Ирина Акимова не в восторге от этого документа, который по их мнению является «сырым», а, следовательно, не может быть принят в действующей редакции.

Между тем, для экспертов и аналитиков чрезвычайно важным «маячком» является тот факт, что ответственность за принятие Налогового кодекса, как и осуществление других экономических реформ в правительстве Азарова, была возложена на вице-премьера по вопросам экономики Сергея Тигипко. Сам Сергей Леонидович свой поход в «региональный» Кабмин, сформированный, по его же собственным словам (сказанным накануне присоединения к команде Азарова), неконституционным способом, оправдывал тем, что на этом посту он осуществит необходимые структурные реформы в экономике Украины.

Действительно, назначение Сергея Тигипко в правительство, которое анонсировало проведение реформ, выглядело вполне естественным. Во-первых, у Тигипко уже был опыт работы на аналогичной должности в правительстве Виктора Ющенко. Во-вторых, банкир Тигипко, который создал не один успешный бизнес (страховой, банковский и тому подобное), знает изнутри потребности и проблемы бизнеса. И наконец, в-третьих, ему доверяет малый и средний предпринимательский класс, который в своей массе поддержал его на президентских выборах. Ведь доверие к власти очень важно в таком щепетильном вопросе как осуществление реформ. Именно поэтому на Тигипко возлагались большие надежды и выдавались авансы, что он сможет осуществить реформы европейского образца в Украине, и будет определенным противовесом административным методам Азарова в правительстве.

Удалось ли этого достичь? К сожалению, итог первых ста дней правительства засвидетельствовал, что до позитивного результата далеко.

Похоже, Тигипко, который с самого начала выступал в роли «промоутера» Налогового и Бюджетного кодексов и был хорошей «оберткой» на переговорах с МВФ, в последнее время пытается дистанционироваться от одиозных правительственных инициатив, а его соратник по партии экс-глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель даже допустила, что в случае принятия Налогового кодекса в существующей редакции, вице-премьер по вопросам экономики уйдет в отставку.

О чем это может свидетельствовать? Или Тигипко не ожидал сопротивления со стороны предпринимателей новой фискальной политике правительства, или Налоговый кодекс писался в налоговой администрации, а заданием Тигипко было лишь убедить малый и средний бизнес в полезности принятия этого документа.

Как бы то ни было, но теперь с легкой руки недоброжелателей «сильноукраинца» наряду с термином «азаровщина» может появиться новый термин - «тигипковщина», который никоим образом не ассоциируется с реформами. И, конечно, Сергея Леонидовича, скелет электората которого составляют мелкие и средние предприниматели, эта ситуация не может не тревожить.

Но как тут быть?

Сергей Тигипко сознательно шел во власть, зная, что его экономические взгляды и экономические взгляды Николая Азарова кардинально отличаются. История с Налоговым кодексом – яркий тому пример. Ведь не секрет, что главной экономической проблемой для этого правительства является выполнение доходной части бюджета, дыра в котором только по официальным данным составляет 55 млрд. гривен. Не прибегая к непопулярным социальным реформам, решить эту проблему можно лишь увеличив давление на бизнес, взяв взаймы внешние средства или включив печатный станок Нацбанка. Ни первый, ни последний из названных путей, естественно, не будут работать на имидж “молодого реформатора”. Следовательно, Сергею Леонидовичу остается или публично грохнуть дверью, оставив правительство “не реформаторов”, или же, по крайней мере, хотя бы относительно дистанционировался от сомнительных налоговых кодексов, добиться успехов на втором пути, то есть, привлекая серьезные внешние средства.

Тут мы возвращаемся к переговорам с МВФ, то есть, к другому направлению, за которое отвечает Сергей Тигипко. Успехов так же пока еще негусто. Даже реноме экономиста-либерала не помогло Тигипко убедить миссию МВФ возобновить старую или подписать новую программу для Украины. Кредит же в 2,5 млрд. полученный от «Внешэкономбанка» России, – скорее персональная заслуга Азарова с Клюевым, чем Сергея Тигипко.

Понятно, не все здесь вина Сергея Леонидовича. Реформы осуществляют конкретные люди, и, если посмотреть на состав правительства, то на ведущих должностях, которые отвечают за экономическую политику, нет ни одного человека Тигипко. То есть Сергей Леонидович, который не имеет собственной команды в правительстве, обложен «красными» флажками, выйти за пределы которых он не в состоянии.

Что будет дальше?

Если все будет продолжаться в том же духе, время играет не на Сергея Тигипко. Дальнейшее пребывание в правительстве может потерять смысл как для самого вице-премьера, так и для Януковича с Азаровым. Для последних Тигипко уже сыграл свою роль, озвучив непопулярные реформы и не достигнув пока еще ощутимых успехов в переговорах с МВФ. Следовательно, кто-то может сыграть на опережение. Или Сергей Тигипко, хлопнет дверью, напишет заявление об отставке, или Виктор Янукович руками коалиции «изымет» вице-премьера из властной команды. При этих обстоятельствах схема «я хотел – мне не дали», по-видимому, как можно лучше подойдет для объяснения Сергеем Тигипко своих действий перед собственным избирателем в канун местных и возможных досрочных парламентских выборов.

Конечно, при таких раскладах Сергею Леонидовичу не удастся войти в историю в качестве «украинского Бальцеровича». Также многие упрекнут его тем, что он на глазах стал еще одной неоправданной надеждой на реформы. А еще тем, что как экономист он не мог не просчитывать последствия своего похода в Кабмин Азарова, а значит для него именно возвращение во власть, а не осуществление реформ было главной целью. Но тут уже самому Сергею Леонидовичу нужно делать выбор.

Реформы власть пока что отложила на год. Даже название коалиции, в котором сосуществуют взаимоисключающие понятия «стабильность» и «реформы», свидетельствует, что на первом плане стоит никоим образом не реформирование. Поэтому если предыдущий поход во власть Сергея Тигипко с целью реформ на должность председателя НБУ запомнился выпуском новых гривневых банкнот с подписью Тигипко, то нынешнее пребывание в правительстве для симпатиков Сергея Леонидовича может запомниться разве что подписью Тигипка под Налоговым кодексом Николая Азарова. Задумаешься тут…

Владимир Поляков, политический эксперт