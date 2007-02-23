Кто заказал цирк под куполом на Грушевского?

Мнение

Бурлящие вот уж третий день события в парламенте в очередной раз заставляют вернуться к сакраментальному вопросу: не слишком ли дорого обходится Украине еще один постоянно действующий национальный цирк (наряду с официальным – тем, что возле универмага «Украина»). Одна только зарплата народного депутата Украины колеблется в районе 3 – 3,5 тысяч долларов в месяц (с учетом разных доплат, надбавок и т.д.).

Спору нет, вся эта беготня по коридорам парламента, ночные бдения, баррикады, рабочие места нардепов, освещенные фонариками, интимный полумрак в сессионном зале и прочие «радости» последних дней вносят определенный оживляж в новостные программы.

Однако оплачивать все это действо в конечном итоге нам с вами. Посему было бы неплохо узнать, с чего вдруг весь этот сыр-бор с «перегрызанием» кабелей и дележом подсобных помещений Верховной Рады между депутатскими фракциями?

20 февраля, то есть за день до лихого захвата бютовцами парламентской «энергоцентрали» лидер фракции Юлия Тимошенко заявила, что ее штыки будут блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будет принят закон о тарифах на коммунальные услуги (речь идет об ограничении их максимального роста). И пока не будут внесены изменения в госбюджет в части повышения минимальных пенсий и зарплат.

Параллельно Юлия Владимировна вояжирует по Украине, так сказать, лично подвигая горсоветы на снижение коммунальных поборов с населения. Все это выглядит как единая спланированная пиар-акция, эдакий крестовый поход против власти. Вполне в духе объявленной Тимошенко борьбы «воинов света» с «воинами тьмы».

Практический результат несколько сомнителен. И потому, что снижение тарифов на 15–20%, которого удается добиться Тимошенко на местах, в сравнении с предшествовавшим этому повышением все тех же тарифов в разы, благодеянием разве что выглядит, но не является. И потому, что при желании можно найти более кардинальные способы решения проблемы.

Скажем, уничтожить монополию жэков на предоставление коммунальных услуг. Конкуренция, как известно, – лучший способ не только установить оптимальные расценки, но и сделать их, так сказать, саморегулирующимися. Но, как ни странно, ни Тимошенко, ни ее противники из лагеря Януковича о подобном даже и не заикаются.

Все происходящее может также быть «идеологическим прикрытием» попыток Тимошенко восстановить влияние БЮТ в местных советах (разумеется, личное присутствие лидера тут совсем не лишнее). А 15-процентное снижение тарифов – способ проверки «на вшивость» уже, так сказать, действующих и потенциальных раскольников из числа депутатов местных советов.

В таком случае «баррикандная активность» БЮТ в парламенте – всего лишь информационный шум, средство создания фона, на котором события в Киеве, какими бы они ни были, не смогут (в плане привлекательности для серьезных медиа) перевесить региональные усилия лидера блока.

Вполне может быть, что от Юлии Тимошенко накануне подписания политического соглашения с «Нашей Украиной» потребовали демонстрации лояльности к партии Президента. Или лично к Виктору Ющенко. В этом случае фракция БЮТ вполне могла пойти на даже не нужное ей блокирование, лишь бы сгладить впечатление от совместного с «антикризисной коалицией» голосования по преодолению президентского вето на закон о Кабинете министров. Тогда, разумеется, вполне оправдан и масштаб акции, и накал страстей. Но зачем это могло понадобиться Ющенко?

Тут стоит внимательно посмотреть на повестку дня Верховной Рады на 21 – 22 февраля. 21-го коалиция оказалась неготовой к захвату парламентского рубильника, и вопросы, намеченные к рассмотрению на этот день, плавно перетекли на 22-е. Возможно, изначально стояла задача не допустить рассмотрения (либо включения в повестку дня) каких-то законопроектов.

Из интересного там значится:

- проекты законов об особенностях передачи в концессию объектов водоснабжения и водоотвода и теплоснабжения (22 февраля приняты в первом чтении);

- проект закона об установлении специальных тарифов на электрическую и тепловую энергию «зеленые тарифы» (22-го принят в первом чтении);

- проект закона о госконтроле и содействию инвестиционной деятельности в строительстве (22-го принят в первом чтении).

Это то, что может касаться интересов окружения Президента. Впрочем, выбранный метод противостояния заставляет сомневаться в том, что именно противодействие принятию этих законопроектов явилось истинной причиной парламенсткой заварухи. Хотя бы уже в силу того, что законопроекты одобрены вовсе без обсуждения. Но никто, в том числе и представители оппозиции, увлеченные пикетированием рубильника, не обратили на это внимания.

Тогда следует обратиться к пункту «о включении в повестку дня перечня вопросов», по которым не было принято окончательное решение на пленарном заседании 8 февраля 2007 года. Среди включенных значится и законопроект, вызвавший в свое время публичное негодование Ющенко – о снижении планки кворума для проведения повторных сборов хозяйственных обществ (до 50%). Думается, аргументы Президента по этому поводу еще раз приводить не имеет смысла. И он сам, и представители его Секретариата неоднократно их повторяли.

Кстати, в «расписании» работы ВР на 22 февраля указано, что вопрос о включении в повестку дня этого законопроекта голосовался трижды! Два раза в 16:33 – первый раз «отклонен», второй «принят». И еще раз тот же документ был принят в 16:34. Вот, оказывается, что можно сделать, пока камеры следят за захватом подсобных посещений вместо того, чтобы освещать события в сессионном зале.

Но и это – не самое интересное. Так сказать, под шумок, в повестку дня текущей сессии парламента вчера были включены такие вот законопроекты:

- О внесении изменений в закон о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Нацсовету предлагается оставить право определять обязательную часть национальной телепродукции в сетке вещания только для общенациональных телекомпаний. Также Нацсовет предлагается лишить права определять любые дополнительные условия порядка использования языков для региональных и местных телекомпаний, кроме тех, что предусмотрены законом Украины «О телевидении и радовещании».

- О внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании». Там немало интересных позиций, но основное – право региональных телекомпаний самостоятельно определять язык вещания (этим языком может быть в том числе и региональный и язык национальных меньшинств).

- О внесении изменений в закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления…» (телекомпании получают право определять язык ведения таких программ).

- О предоставлении русскому языку статуса второго государственного. Комментарии, думается, излишни.

- О внесении изменений в закон… Украинской ССР «О языках Украинской ССР». Тут речь идет о том, что судопроизводство ведется по соглашению сторон на украинском либо русском языках.

- О внесении изменений в закон Украины «Про кинематографию». Предлагается дать распространителям кинопродукции право самостоятельно определять язык дублирования либо субтитрования.

- И, наконец, базовый закон «О языках», которым предусматривается свободное использование региональных языков и языков национальных меньшинств (на территориях, где они признаны таковыми) во всех сферах жизни – от обучения в дошкольных учреждениях и школах до судопроизводства и выборов.

Вне всяких сомнений, стремление парламентского большинства в очередной раз слоновьим стадом протоптаться по болезненным вопросам могло стать достойным поводом как для «парламентских» методов борьбы, так и для демонстрации лояльности к Президенту с использованием таких методов. Правда, эффективность, как и в случае с тарифами оставляет желать лучшего. Обсуждались бы эти вопросы в рабочем режиме без отключения света и прочих спецэффектов, так, может, кто-то и обратил бы внимание на содержание законопроектов. А так… лес рубят – щепки летят?

Впрочем, вполне можно предположить, что об этом никто из «захватчиков» парламентских подсобок даже и не задумывался. И вся эта акция сама по себе была демонстрацией готовности БЮТ к прочному и длительному союзу с «Нашей Украиной».

Елена Перегуда