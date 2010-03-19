Разъединенная оппозиция и проблемы СМИ

Своеобразное "водяное перемирие", объявленное Блоком Юлии Тимошенко в отношении конкурирующих центров оппозиции, стало манёвром неожиданным, загадочным и, вероятно, позитивным. Во всяком случае, в перспективе.

Власть ВСЕГДА будет стремиться к тотальному контролю над подведомственным обществом. Это заложено в самой природе любой власти, даже в странах традиционной и давно устоявшейся демократии, тем более – такой, как новая власть в Украине. Это так же очевидно, как и то, что сильная и объединенная оппозиция – один из самых эффективных факторов обуздания властного стремления к бесконтрольности и вседозволенности.

Поэтому уже то, что в БЮТ сочли необходимым хотя бы формально сменить слоган, – это шаг в правильном направлении. Но очень хорошо понятно и осторожное – чтобы не сказать недоверчивое – отношение заинтересованных сторон к этому широкому жесту доброй воли. Как пойдёт дальше (и насколько быстро) – будет зависеть главным образом от того, с какой скоростью в штабах (прежде всего, бютовских) будет происходить понимание нынешней ситуации. И от того, насколько адекватными будут меры по адаптации к принципиально новому раскладу.

Оппозиция: БЮТ и непримкнувшие

Пока что первый шаг – призыв к "перемирию" – получился совсем неловким. Прежде всего, чересчур неожиданным, как флотский маневр по команде "поворот все вдруг". Бютовские глашатаи не только по ходу выборов регулярно обрушивали помойные лавины на конкурентов Тимошенко – в том числе и на тех, кого призывают ныне к совместной борьбе. Но и после выборов вплоть до самых последних дней не меняли ни объектов своих инвектив, ни используемого в их отношении лексического ряда.

И даже провозглашение "перемирия" сопровождалось теми же риторическими фейерверками. Вот, разъясняя новую политику своего блока, один из главных бютовских спикеров Олег Медведев не удержался от уточнения, что для его взыскательного уха "заява Арсенія Петровича про небажання бути підкаблучником пролунала як скрегіт із-під страусячих черевиків Януковича".

У других авторов ещё более изысканно. И про "племенного хоружевского козла", про "Кролика", который "побегал, попрыгал, поторговался... уши обвисли – теперь и в оппозицию", и т.д. Образы, несомненно, впечатляющие, но на их фоне не очень искренне звучат справедливые слова о необходимости "мощной, согласованной в действиях оппозиции".

Как-то не вписывается весь этот старый жаргон в клятвенное заверение, что отныне – "ни одного слова, ни одного действия, ни одной реплики, направленной на раскол оппозиционных сил – именно такое требование времени и позиция нашей команды".

То есть, лично я вполне сознаю, что изменение ругательского формата – "Уроды! Предатели! Козлы!" на формат призывный – "Уроды, предатели и козлы, давайте не будем больше ссориться и обзываться!" – потребовало от БЮТ немалого внутреннего напряжения. (Потому и выходит так неумело – с непривычки). Но вряд ли такой пламенный клич вдохновит конкурентов на встречные шаги. И вряд ли в задачу действительно входило их вдохновить.

Но если не стремлением к действительно необходимому единству оппозиции вызван новый слоган БЮТ (самой рейтинговой оппозиционной силы) – то для чего тогда все эти неумелые игры? Ведь совершенно невозможно заподозрить, что в какой-то момент кого-нибудь смутило, что обвинения и оскорбления не приносят никакой практической пользы и что отказаться от своей самостоятельной (не под-БЮТовской) позиции не собираются ни Ющенко, ни Яценюк, ни хотя бы Тягнибок с Гриценко. Во всяком случае, раньше подобные мелочи никого не смущали – работа БЮТ всегда велась не на потенциальных "клиентов", а на публику.

Это действительно важно: работавшая по инерции бютовская "обливочная" машина стала давать сбои.

Оппозиция: БЮТ и СМИ

Возможно, сыграло свою роль и то, что выяснение – кто вправе считать себя (и, соответственно, называться) "настоящей оппозицией" – всё больше превращалось в клоунаду на уровне сцен из "Золотого телёнка", где Паниковский и Шура Балаганов тычут друг друга локтями, шипя наперебой "А ты кто такой?!"

Но гораздо важней, что именно так борьба БЮТ за право единолично носить гордое имя "Оппозиции" выглядела для заинтересованной общественности. Клоунадой – а вовсе не гордым и бескомпромиссным "срыванием всех и всяческих масок". Для Блока Тимошенко, – как политической силы, для которой всегда имело первостепенное значение не столько "кем быть", сколько "как выглядеть" – это прозвучало тревожным сигналом. И, вероятно, стало толчком к тому, чтобы спешно (даже не подкорректировав фразеологию) сменить хотя бы рекламный слоган.

Второе обстоятельство – еще более важное. В той же самой записи, в которой г-н Олег Медведев разъяснял "новую политику" БЮТ и убеждал, что в объединенной оппозиции "є чим зайнятися і Яценюку, і Мартиненку, і Кириленку", – есть там один загадочный фрагмент. "Неприємно вразив Євген Кисельов. У першій половині програми "Велика політика" в ексклюзивному форматі головним опозиціонером виступив Яценюк. У другій половині програми представнику влади опонувала партія... "Українська платформа". І лише в перебігу дискусії лідера цієї потужної партії з «регіоналом» Мірошниченком ведучий надав слово для репліки Ігору Гриніву, причому представив його не народним депутатом від найбільшої опозиційної фракції, а просто... експертом. Я дуже давно цікавлюся політикою, щоб таку конфігурацію програми вважати збігом обставин..."

Нелепость постановки вопроса, кажется, не замечается автором, но для любого читателя абсурд просто-таки вызывающе бросается в глаза. На самом деле – с какой стати заезжий гастролёр должен быть озабочен впечатлениями технолога БЮТ о том, как и в каком порядке он, гастролёр, даёт слово экспертам, и вообще – как он выстраивает "конфигурацию" своей собственной авторской программы? Всё это особенно странно, если учесть, что проект Киселёва выходит на телеканале, который неоднократно и совершенно уничижительно критиковала самолично леди Ю, и который вообще принадлежит её политическим противникам?

Сам г-н О.Медведев взывает к ценностям свободы слова, явно не отдавая себе отчёта в том, что в его устах (в устах главного технолога-идеолога БЮТ!) такая апелляция звучала бы совершенно оскорбительно, если бы не была невероятно смешной. (Так же, как справедливая констатация того, что нынешнюю власть может сдерживать только мощная, согласованная в действиях оппозиция, обращается в насмешку после уточнения о том, что эти мудрые слова принадлежат Юрию Витальевичу Луценко.)

В аспекте жесточайшей редакционной политики бютовской газеты "ВВ", даже на каналах "Интер" и "Украина" (не говоря о прочих) творилась подлинная вакханалия даже не свободы, а просто-таки анархии и вседозволенности.

У Медведева есть основания для тревоги: до недавнего времени в телеэфире и впрямь всё могло быть по-другому. Телеведущие (не только признавшийся Шустер) нередко согласовывали – и не только с собственниками каналов – и формат программ, и их "конфигурацию", и фамилии приглашаемых политиков и экспертов. И то, что пресловутые "чёрные" и "белые" списки имелись во всех штабах, – это всегда был секрет Полишинеля. Надо полагать, и для собственников этих самых "масс-медий".

Можно назвать множество самых разных причин, по которым хозяева каналов иногда содействовали, иногда – лишь допускали, или, по крайней мере, смотрели сквозь пальцы на маленькие (и не очень маленькие) гешефты "властелинов эфира". Но когда речь идёт конкретно о Блоке Тимошенко, то главная причина лояльного отношения очевидна: все последние годы Юлия Владимировна была или властью, или "почти властью". В 2005 году – премьер. Потом, даже проиграв послевыборные интриги 2006 года, – "почти" премьер, а с декабря 2007-го – и премьер. И "почти Президент".

Естественно, что при таком раскладе владельцы телеканалов, даже связанные с конкурентами ЮВТ, либо сами вступали в "полукоммерческие" отношения со штабами БЮТ, либо не препятствовали вступать в такие отношения своим менеджерам или руководителям новостных, аналитических и авторских программ.

Теперь условия изменились. Появилась определенность власти на достаточно долгий срок. А почти все владельцы каналов, газет и сайтов свой медиа-бизнес (который, за исключением каналов, чаще всего и бизнесом-то, собственно, не является) совмещают с владением или управлением многочисленными "заводами и пароходами". Поэтому с установившейся властью они, так или иначе, вынуждены считаться.

Далеко не всегда и не во всём это будет означать непременный "прогиб". Но, безусловно, это будет означать куда более взвешенное и осторожное позиционирование в политическом пространстве. Во всяком случае, гораздо более осторожное и расчётливое, чем при Ющенко – вне зависимости от того, называть последние годы "либеральными" или "эпохой безвластья".

Сказанное, в свою очередь, означает, что медиа-игры по "бесправильным" правилам БЮТ владельцы каналов будут допускать в "своём" пространстве только выборочно. И только в тех случаях (случаи, разумеется, будут) когда это будет совпадать с их собственной политической или (вероятно, чаще) экономической линией.

А для демонстрации объективности и демократичности подконтрольного эфира вполне достаточно других оппозиционеров – того же Яценюка, или "Украинской платформы", да мало ли кто ещё появится. Свобода слова вовсе не обязательно означает свободу слова на конкретном телеканале конкретно Юлии Тимошенко или Олега Медведева, – что бы ни думали по этому поводу они сами. И если БЮТ не устраивают правила той или иной программы – то их свобода заключается в том, что они имеют полное право отказаться от участия.

Оппозиция: БЮТ и медиа-бизнес

Итак, третий момент, важный принципиально: осознанно или нет, но своим воззванием о "перемирии" Блок Тимошенко заявляет... нет, пока ещё не о готовности принять новые правила игры – в рамках которых БЮТ – не единственная и неповторимая оппозиционная сила, уже "почти" вернувшаяся к власти, а, пусть одна из самых "рейтинговых", но всё-таки – одна из многих.

То есть, не исключено, что именно демонстрация такой готовности как раз и являлась "сверхзадачей" заявления. Но пока не получилось. Получилось – продемонстрировать хотя бы то, что блоку экс-премьера эти правила, по крайней мере, знакомы. Повторюсь: это шаг в правильном направлении. А что выходит неуклюже – как раз понятно. Слишком многое приходится ломать в привычных отношениях БЮТ и с медиа, и с политическим партнёрами. Но – приходится. Другого выхода у леди Ю просто нет.

Это вообще – одно из самых загадочных явлений в нашей действительности. Злые (злые-презлые) языки болтают, что Блок Тимошенко – единственная политическая сила в Украине, для которой избирательные кампании были связаны не столько с ужасом непомерных расходов, сколько с весьма прибыльным бизнесом. Поскольку спонсорские средства с соратников взимались с запасом, тратились, наоборот – по самому минимуму, а солидная "дельта" оседала где-то в далёких оффшорных кубышках.

Подтверждений злобных инсинуаций довольно много – начиная с озвученного "Зеркалом недели" намёка, что даже Алле Борисовне не совсем сполна компенсировали сказанные публично добрые слова по адресу Юлии Владимировны. И заканчивая историческим первым неудачным голосованием за её второе премьерство в декабре 2007 года, когда табло высветило не только цифру "225", но и тот факт, что все разговоры о якобы купленном кандидатом "запасе в 20-30 депутатских голосов" являются ничем иным, как просто блефом.

Блеф, надо признать, вообще до недавнего времени был самым отработанным приёмом и самым надёжным оружием ЮВТ. Вот, казалось бы – если бы тогда, в декабре 2007 года "регионалы", вместо того, чтобы предаваться необузданному ликованию, на три минуты задумались и сделали, казалось бы, совершенно очевидные выводы, – то второго премьерства Тимошенко могло вообще не быть. Впрочем, это всё лирика.

А суровой реальностью является следующий факт: по состоянию на "прямо сейчас" у Блока Тимошенко собственного медиа-ресурса по большому счету просто нет. Ещё больше его нет у самой Юлии Владимировны.

Не то, чтобы нет вообще. Но нет ничего такого, с чем были бы вынуждены считаться и власть, и владельцы медиа-холдингов. То есть, несмотря на абсолютно несопоставимые результаты последних выборов, даже Анатолий Гриценко с его 1,2% оказывается в определённом смысле в лучшем положении, чем "серебряный призёр" президентской гонки. Потому что влиятельность "Зеркала недели" в последние годы хоть и приупала, но она – есть и является заметным элементом медиа-пространства.

А у Тимошенко? Понятно, что с помощью блефа и тонкого маневрирования, а также экономного финансирования более-менее откровенной "джинсы" в разных изданиях и на разных каналах, БЮТ удавалось создавать эффект присутствия едва ли не повсюду. Но вот изменились обстоятельства и конъюнктура, и те, кто еще вчера охотно размещал материалы бютовских штабов под сурдинку "сугубой эксклюзивности" или просто за небольшую мзду (чаще всего оба стимула совмещались) – они теперь цинично воротят нос, просто-таки попирая свободу слова, и бормочут что-то непонятное о необходимости соответствовать редакционной политике...

И что остаётся в сухом остатке? "ВВ" и ещё, вероятно, сколько-то "боевых листков"? Ну и пара-тройка отдельных, пусть даже иногда блистательных "штыков", встроенных или пристроенных (надолго ли?) в чужие медиа-проекты... Это, собственно, и называется – "ничего". Точнее – "ничего" плюс музыкальные каналы Баграева и плюс абдуллинский телесайт INTV – который, как утверждают специалисты, является прообразом телевидения будущего, но который в настоящем (здесь и сейчас) так и не стал сколько-нибудь ощутимым фактором политической реальности.

Впрочем, структуры Абдуллина и Баграева "приплюсованы" условно не только в силу их малой влиятельности (в конце концов, дело наживное), а потому, что совсем не факт, что эти и им подобные очень деловые граждане надолго сохранят верность лидеру блока. Такая опрометчивость вообще-то не в их правилах, хотя исключать, конечно, нельзя ничего, даже чудес.

* * *

Не удивительно, что БЮТ приходится осваиваться в новой реальности и пытаться взаимоприемлемо перестраивать отношения с окружающим миром. Альтернатива – скорбный и скорый путь в политическое небытие, поскольку политика – это как велосипед: или едешь, или падаешь.

Первые шаги уже сделаны. Пусть неумелые и неловкие, пусть неискренне и с мало сдерживаемым раздражением – но всё-таки в правильном направлении. Ведь для обуздания власти Украине действительно позарез нужна объединенная и сильная оппозиция.

Валерий Зайцев, "Новые Грани", специально для УНИАН