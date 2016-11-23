В рамках проекта "IT-школа Samsung" в двух лицеях Киева открылись компьютерные классы

На сегодняшний день Министерством образования Украины разработан документ, проект для обсуждения, об основах реформирования среднего образования - "Новая украинская школа". Документ определят основные изменения в дошкольном, общем среднем, профессиональном, высшем образовании, в образовании взрослых, а также призван заинтересовать идеей реформирования образования как можно более широкие круги, в том числе бизнес, местные власти.

В концепцию "Новой украинской школы" входит 10 ключевых компетентностей – динамических комбинаций знаний, способов мышления, взглядов, ценностей, навыков, умений, других личных качеств, которые определяют способность человека успешно осуществлять профессиональную или дальнейшую учебную деятельность.

Среди 10 ключевых компетентностей – "Информационно-цифровая", которая предусматривает для учеников уверенное и одновременно критическое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для создания, поиска, обработки, обмена информацией на работе, в публичном пространстве и частном общении; информационную и медиа-грамотность, основы программирования, алгоритмическое мышление, работы с базами данных, навыки безопасности в Интернете и кибербезопасности.

В рамках развития данной компетенции большую роль занимают игроки бизнеса.

Уже с ноября образовательный курс в рамках проекта "IT-школа Samsung" позволит ученикам получить качественные теоретические знания и практические навыки программирования в укомплектованных компанией Samsung классах, которые рассчитаны на 15 ученических мест.

Проект предусматривает бесплатное обучение учеников старших классов объектно-ориентированному программированию на основе неформального образования. Основанием для участия в проекте является успешное прохождение вступительного тестирования. В этом году в нём приняли участие 160 учеников от 7 до 11 класса.

Программа рассчитана на один учебный год, состоящий из 6 основных модулей, в которые входят основы программирования на языке Java и C, объектно-ориентированное программирование на языке Java под Android, основы информационной безопасности, введение в системы управления базами данных на примере SQLite, а также введение в World Wide Web.

С 10 ноября на базе Русановского и естественно-научного лицея №145 ученики, которые успешно прошли вступительное тестирование, уже приступили к занятиям по программированию.

На официальном открытии компьютерного класса в лицее№145 заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей поблагодарил представителей Samsung за вклад в укрепление материальной базы образовательных заведений Украины.

"Я благодарен представителям бизнеса за инициирование разнообразных образовательных проектов и вклад в укрепление материальной базы образовательных заведений Украины. Я надеюсь, что наши горизонты сотрудничества будут укрепляться и расширяться. Надеюсь, что новое оборудование, а также новые знания и навыки будут способствовать повышению результативности обучения и достижению новых высот на разнообразных конкурсах по физико-математическим дисциплинам", - отметил Хобзей.

Благодаря проекту ученики получат практические навыки по созданию приложений для мобильных платформ в целом и операционной системы Android в частности, рассказывает глава отдела корпоративного маркетинга компании "Samsung Electronics Украина" Людмила Притула.

Кроме того, по ее словам, курс задействует самое современное оборудование, а в роли преподавателей выступают практикующие специалисты - сотрудники украинского центра разработок и исследований Samsung.

Пилотный проект "IT-школа Samsung" будет реализовываться в Украине на протяжении 2016-2017 учебного года. В случае успешной апробации проект будет продлен и расширен на другие города Украины.