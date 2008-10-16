Нацбанк перехитрил всех, включая себя. А народу расхлебывать?

Сейчас в Украине идут нервные обсуждения постановления правления Национального банка№319 от 11 октября с нехитрым названием «О дополнительных мерах относительно деятельности банков». Самым резонансным стал пункт 2.5 данного документа, который гласит: «Выполнять свои обязательства по всем типам договоров с привлечения средств в любой валюте лишь в случае наступления сроков завершения обязательств, независимо от категории контрагентов». Говоря более понятным языком, и руководство Нацбанка озвучило это для непонятливых, коммерческим банкам с 13 октября запрещено возвращать вкладчикам депозиты досрочно.

Однако авторы Постановления умудрились настолько безграмотно составить текст, что просто диву даешься. Впрочем, может быть, это было сделано умышленно, дабы как можно сильнее запутать перепуганных клиентов банков?..

Во-первых, смысл приведенного пункта неполный без начала. Мало того, в зависимости от преамбулы он может быть прямо противоположным. Например, если бы в водной части 2 параграфа перед двоеточием было сказано «банкам запрещается:», то понималось бы одно. Если бы в преамбуле было записано «банкам разрешается:» - это другое. В случае начала текста «банки обязаны:» - это уже третье.

Так что же на самом деле записано в начале второго раздела? Читаем и прибавляем сразу текст злополучного подпункта! Вот такое получается звучание:

«2. В сфере проведения активно-пассивных операций банки: выполнять свои обязательства по всем типам договоров с привлечения средств в любой валюте лишь в случае наступления сроков завершения обязательств, независимо от категории контрагентов».

Совершенно очевидна бестолковость данного положения, поскольку пропущен определяющий глагол перед словом «выполнять». Остается лишь догадываться, какой именно – «обязаны» или «не обязаны», «вправе» или « не вправе» и т.д. Что интересно, в подпунктах 2.1, 2.2 и 2.3 нужные для смысла глаголы имеются – «обязаны», «должны», «должны»…

Думается, что подобные смысловые казусы никак не красят столь важный документ такого уважаемого ведомства…

Однако есть еще и во-вторых. Следующий подпункт – 2.6 – гласит следующее (в нем также пропустили дополнительный глагол): «Проводить с целью недопущения досрочного снятия средств разъяснительную работу со своими клиентами…».

Вот те раз! Тут ломали голову, как понять пункт 2.5, и вдруг следующее положение все перекрещивает. Ведь если пунктом 2.5 банкам запрещается досрочно закрывать депозиты, то зачем же еще и уговаривать людей их не закрывать? Получается, приходит клиент в банк с целью досрочно закрыть свой депозит, а работники банка начинают его уговаривать в соответствии с пунктом 2.6: «Ну не закрывайте ваш депозит, ну, пожалуйста! Мы вам увеличим ставку по депозиту…». А человек им отвечает: «Нет, не согласен! Возвращайте мои деньги, ведь я имею право их досрочно снять согласно депозитному договору»…

И тогда ему в банке сообщают, что раз ты не захотел «уговариваться» по пункту 2.6, тогда мы все равно не дадим тебе твоих денег в соответствии с пунктом 2.5. Вот такая нелепость заложена в Постановлении Нацбанка…

Но даже не это главное. Трудно не согласиться с мнением известного экономиста Владимира Ланового, озвученным им в СМИ. Во-первых, коммерческие банки не имеют права отказывать гражданам, желающим досрочно закрыть свой депозит, коль скоро право на это зафиксировано в депозитных договорах. Причем, вкладчик ведь существенно теряет при досрочном закрытии депозита, поскольку он не получит должного вознаграждения за то время, пока его деньги «работали» на банк. Как правило, в депозитных договорах предусмотрено выплачивать клиенту в случае досрочного закрытия депозита лишь какой-то символический процент (1-2% годовых).

Поэтому любой вкладчик, которому банки откажут на основании пункта 2.5 Постановления НБУ №319, может смело подавать на этот банк в суд. И суд наверняка обяжет банк выдать деньги клиенту – это, как минимум…

Наконец, а принесет ли данное постановление Нацбанка ту пользу, на которую он рассчитывает? А не выйдет ли все с точностью до наоборот?

Да, на первых порах за счет запрета на досрочное расторжение депозитов банкам удастся уменьшить темпы оттока денег вкладчиков. Как это было в конце 2004 года, когда НБУ действовал точно таким же способом. Напомним, в ноябре 2004 года (период Майдана) люди запаниковали в связи с накалом политического противостояния в стране и тоже начали массово закрывать досрочно депозиты. На что было издано постановление №576 от 30 ноября 2004 года с названием «Про временные мероприятия деятельности банков», которым было запрещено банкам досрочно расторгать депозитные договора (как с субъектами предпринимательской деятельности, так и с населением).

Однако в конце 2004 года, как известно, политические страсти в стране улеглись, и люди перестали осаживать банки с требованиями досрочного закрытия депозитов. Сейчас же ситуация совершенно иная, поскольку главной причиной беспокойства украинцев сегодня является не политический конфликт (хотя и он тоже влияет), а финансовый и экономический кризис в мире. Который теперь все более ощутимо начал перекидываться и на Украину.

И если многие граждане до сих пор не знали об этом, то после появления данного Постановления Нацбанка, наверняка узнают. Вследствие чего стоит ожидать логичную реакцию – когда подойдет срок депозитного договора, многие не станут, как раньше, размещать на следующие 3 или 6 месяцев свои деньги на депозиты, а на всякий случай решат придержать их « под подушкой». Поскольку же затухания мирового кризиса может не произойти в ближайшие несколько месяцев, а большинство депозитов размещены на короткие сроки, то уже через не очень большой период времени в украинских банках останется лишь небольшая часть от нынешнего объема депозитов (гривневых депозитов на 1 октября было 340,1 млрд., в свободно-конвертируемой валюте – на 15 662.1 млн. дол. США). Кроме того, на банки наверняка обрушится еще и масса судебных исков от людей, которым в нарушение договоров не выдадут деньги по досрочному расторжению депозитов.

В связи со всеми вышеприведенными обстоятельствами возникает логичный вопрос: а не навредил ли Национальный банк себе, коммерческим банкам, а также населению и бизнесу своим «сырым» постановлением - с нечеткими и противоречивыми положениями?..

Наконец, не сам ли Нацбанк своими действиями, а точнее, бездействием привел к такому ажиотажу? Ведь если бы НБУ не ждал, пока курс на межбанке и на наличном рынке подберется к отметке в 6 грн/долл, а раньше вышел с валютными интервенциями на межбанковский валютный рынок, то, возможно, и не было бы сегодняшней паники?..

Михаил Маркелов