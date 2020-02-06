Крученики - лучшие рецепты украинского блюда

Чтобы приготовить крученики, нужно завернуть начинку в мясной стейк. Сама начинка может быть любой: грибы, чернослив, сыр, морковка.

Украинская кухня давно известна сытными и вкусными блюдами из мяса. Одним из таких блюд являются крученики. Название «крученики», скорее всего, пошло от слова «крутить». И не случайно, поскольку чтобы приготовить крученики, нужно завернуть начинку в мясной стейк. Начинка может быть любой: грибы, чернослив, сыр, морковка.

Крученики с грбами:

Ингредиенты: мясо для отбивных - 600–700 г, шампиньоны 500 г, лук 1 шт., твердый сыр - 60 г, чеснок 3-4 зубчика, сметана 21% 150 г, мука 1 ч. л., масло 73% - 20 г, растительное масло - 2-3 ст. л., соль, перец - по вкусу, зелень.

Приготовление: делаем битки - нарезаем стейки толщиной не больше 1,5 см. Отбиваем мясо с обеих сторон и приправляем солью и перцем. Для начинки нужно нарезать лук и шампиньоны небольшими кусочками. Обжарить на сковороде в сливочном масле сначала лук, потом добавить грибы и жарить до полного испарения жидкости. Щедро посыпать измельченным чесноком и зеленью. Поставить остывать. Натертый сыр смешать с остывшими грибами. Посолить и поперчить. На каждый кусок битка выложить начинку. Завернуть рулетиком и скрепить зубочисткой или ниткой, чтобы крученик держал форму при обжарке. Жарить до румяной корочки. После обжарки крученики с грибами следует протушить 30 минут в бульоне. За 10 минут до готовности смешать муку и сметану и добавить в бульон с кручениками. Тушить оставшееся время. На стол подавать с гарниром и сметанным соусом.

Крученики с черносливом:

Ингредиенты: свинина - 500 г, чернослив - 200 г, сыр - 200 г, соль, перец - по вкусу.

Приготовление: готовим свиные битки. Чернослив нарезаем мелкими кусочками, сыр натираем на терке. На биток выкладываем чернослив и сыр. Сворачиваем рулетик и закрепляем края зубочистками. Затем складываем крученики в кастрюльку, заливаем бульоном и на 30–35 минут отправляем в духовку. Можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или с гарниром.

Крученики из говядины в мультиварке:

Ингредиенты: говядина - 1 кг, морковь - 2 шт., лук - 1 шт., фасоль в собственном соку - 200 г, сметана - 0,5 стакана, растительное масло - 3 ст. л., соль, перец - по вкусу.

Приготовление: лук и морковку обжарить в 1 ст. л растительного масла в мультиварке при температуре 160 градусов 10 минут. Фасоль (без сока) размять в миске. Добавить зажарку из лука и морковки, посолить и перемешать. Нарезать мясо на порционные куски, отбить с обеих сторон. Выложить начинку на битки и завернуть рулетики. Закрепить зубочистками или ниткой. Обжарить рулетики в растительном масле до румяной корочки. Смешать сметану и воду, посолить и поперчить. Затем полить этой смесью крученики и оставить их готовиться в этом же режиме 30–35 минут. Подавать на стол горячими.

Крученики с фаршем:

Ингредиенты: свинина или говядина (для отбивных) - 600 г, фарш (свиной или говяжий) - 300 г, лук репчатый - 1 шт., морковь - 1 шт., чеснок - 2-3 зубка, яйцо - 1 шт.(маленькое), кетчуп - 1 ст. л., молоко - 2 ст. л., соль, молотый перец, зелень петрушки - по вкусу. Для намазки: сметана густая - 2 ст. л., кетчуп - 2 ст. л. Дополнительно: лук репчатый - 1 шт. (крупная), морковь - 1 шт., помидоры - 3 шт. средней величины.

Приготовление: приготовить фарш: лук нарезать мелко,морковь натереть на крупной терке,обжарить до прозрачности,остудить, добавить к фаршу. Добавить измельченный чеснок, яйцо, кетчуп,молоко, нарезанную зелень, посолить и поперчить. Фарш хорошо перемешать и слегка отбить. Мясо нарезать как для отбивных, толщиной 1-1,5 см, хорошо отбить с двух сторон, слегка посолить и поперчить. На каждую отбивную выкладываем слой фарша, оставляя свободные края. Свертываем рулетик, загибаем края, что бы закрыть фарш. Слегка прижать рулетик в руке, сформировав котлетку. Смешать сметану и кетчуп, каждый рулетик-крученик смазать этой смесью со всех сторон, сложить в сотейник или миску (стараться, чтобы шов был внизу), закрыть крышкой и поставить в холодильник на час. Берем посуду для запекания. Нарезаем мелко луковицу, морковь и помидоры натираем на крупной терке. Выкладываем сначала морковь и лук, затем помидоры. Затем выкладываем крученики, закрываем крышкой. Запекать один час при температуре 160-170 градусов. Это первый вариант приготовления. А еще можно поступить так: каждый крученик хорошо обвалять в муке и оставить на 2-3 минуты, что бы мука немного впиталась. Затем взбить два яйца с солью и перцем ,обмакнуть каждый крученик, дать стечь излишкам смеси и обжарить со всех сторон в сковороде на растительном масле на небольшом огне до золотистого цвета и в конце готовки протушить пять минут под крышкой.

Крученики из куриного филе:

Ингредиенты: куриное мясо (филейная часть) - 500 г., картофель - 500 г, сало или бекон - около 100-150 г, сыр твердых сортов - 150 г, масло сливочное, не соленное - около 50 г, сметана, соль, ароматные травы, специи и приправы - по вкусу.

Приготовление: начинать приготовление следует с обработки курятины, а именно промыть ее, промокнуть от влаги и зачистить от пленок и шкуры. Далее мясо следует нарезать тонкими пластинами и слегка отбить, посолить и приправить перцем и другими любимыми специями. Следующим шагом будет приготовление начинки для кручеников, для этого необходимо мелко нарезать сало (бекон) и травы, натереть сыр на терке. Смешать измельченные ингредиенты и добавить к ним сметану и мягкое сливочное масло. Полученной смесью смазываем отбитое и присоленное мясо, формируем рулетики. Зафиксировать форму рулетиков можно или кулинарной нитью, или деревянными зубочистками.

Затем очищенный картофель нарезаем кружочками. Далее на подготовленные кусочки фольги (размер фольги должен быть удобным для того, чтобы полностью завернуть крученик) выкладываем кружочек картофеля, сверху мясной рулетк, и заворачиваем фольгой. Выкладываем завернутые крученики на противень и ставим запекаться в духовом шкафу на 40-45 минут при температуре 175-180 градусов. При подаче можно присыпать блюдо измельченными травами.

Волынские крученики:

Ингредиенты: свинина - 0,5 кг, репчатый лук - 1 шт., капуста квашеная - 250-300 г., сметана - 50-70 г., подсолнечное масло для обжарки, сухари панировочные, соль, специи, пряности по вкусу.

Приготовление: сначала надо промыть и зачистить мясо, дальше нарезать тонкими пластинами и слегка отбить. Отбитое мясо присолите и натрите любимыми специями и перцем. Для начинки на раскаленном растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета, после этого добавить хорошо отжатую от рассола капусту и тушить вместе с луком еще минут 10-15. Дать начинке остыть.

Остывшую начинку выкладываем на мясо и формируем рулеты, для того чтобы сохранить форму при приготовлении рулетики надо обмотать кулинарной нитью. Рулеты обмакиваем в сметану и панируем в хлебных сухарях. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем запанированные крученики, далее накрываем крышкой и продолжаем тушить еще 20 минут на умеренном огне.