Уничтожение топливозаправщиков совершили представители движения сопротивления путинскому режиму.

В городе Новосибирск сожжено несколько топливозаправщиков российской оккупационной армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.

Видео дня

Война с Россией - потери оккупантов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России. Успешную атаку подтвердили в Генштабе ВСУ. В результате поражения начался мощный пожар.

В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе в Брянской области РФ. Она используется для снабжения оккупационной армии РФ.

В ночь на 29 ноября Силы обороны поразили нефтебазу "Атлас" в Ростовской области РФ. Эту нефтебазу Силы обороны Украины поразили уже в третий раз за несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: