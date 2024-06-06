Для перспективной сверхтяжелой системы это уже четвертый испытательный старт.

В четверг, 6 июня, компания SpaceX осуществила новый испытательный запуск самой большой и мощной ракеты-носителя в истории - космической системы Starship. На этот раз компании Илона Маска удалось приводнить ускоритель, что можно считать большим успехом для программы. Трансляция велась в Твиттере компании SpaceX.

Как можно видеть, перед посадкой ускоритель замедлился и на какое-то время завис над поверхностью воды: можно предположить, что он не получил значительных повреждений.

Сам Starship запустили со "Звездной базы" SpaceX в Южном Техасе. Главной задачей испытания стала демонстрация возможности возврата и повторного использования ускорителя ракеты-носителя.

Предыдущий запуск Starship провели в марте: он оказался частично удачным. До этого система выполнила два запуска в 2023-м.

Starship - что он собой представляет

Starship является полностью многоразовой двухступенчатой сверхтяжелой системой, которая состоит из ускорителя Super Heavy и корабля Starship.

Система предназначена для экономной доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс.

В будущем система должна заменить носители и космические корабли от SpaceX, которые были разработаны ранее, в частности, ракету Falcon 9.

Космические события - что важного происходит

Напомним, вчера состоялся первый пилотируемый запуск нового космического корабля CST-100 Starliner: аппарат отправился на МКС вместе с двумя астронавтами.

По своим размерам Starliner немного больше корабля Сrew Dragon от SpaceX, который ранее уже ввели в эксплуатацию.

В теории Starliner может поднять семь астронавтов, впрочем сейчас у космического ведомства США такой потребности нет.

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