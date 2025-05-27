Россияне собрали на том направлении более 60 тысяч личного состава, поэтому угрозу не стоит недооценивать.

Российские оккупационные войска контролируют 4 приграничных населенных пункта в Сумской области. Но непосредственно для Сум угрозы сейчас нет.

Такое заявление сделал в комментарии "Украинскому Радио" военный обозреватель Денис Попович. По его словам, россияне пытаются продвигаться в направлении Беловодов, Локни и Юнаковки.

"Юнаковка в опасности прежде всего, потому что расположена на важной дороге, которая соединяет Сумы и Суджу на территории РФ. Если враг возьмет Юнаковку, то он фактически перережет эту дорогу и те наши войска, которые еще оперируют в Курской области, окажутся в опасном положении с точки зрения логистики. Но фактически, если мы говорим о боях возле Локни, или даже в Локни, потому что и такая информация поступает, то эта дорога уже должна простреливаться. Поэтому там ситуация такова, что враг пытается продвинуться именно к Юнаковке. В целом это еще бои в приграничье, то есть непосредственно для Сум угрозы нет", – пояснил он.

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Попович отметил, что россияне стремятся оккупировать приграничье Сумской области, чтобы таким образом создать "буферную зону", о которой недавно говорил правитель РФ Путин. Однако такая зона будет не настолько глубокой, как планирует враг, говорит эксперт.

В то же время он отметил, что россияне собрали на том направлении более 60 тысяч личного состава, поэтому угрозу не стоит недооценивать.

Сейчас враг контролирует 4 поселка, которые ранее были в "серой зоне" – они были разрушены, а жителей там не осталось.

"Но враг пытается продвинуться глубже. Если он остановится где-то на полдороги к Сумам, то возникает опасность, что он возьмет Сумы под удары ствольной артиллерией. Несмотря на то, что город уже страдает от постоянных атак – и баллистика, и дроны, и бомбы летят, а еще может быть и ствольная артиллерия. Поэтому все это так или иначе опасно", – констатировал Денис Попович.

Ситуация на Сумщине

Вечером 26 мая глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что россияне захватили четыре населенных пункта области. Речь идет о Новеньком и Басовке Юнаковской громады, а также Веселовке и Журавке Хотинской громады. Отмечалось, что людей оттуда давно эвакуировали.

Несколько дней назад проект DeepState информировал, что россияне закрепились в приграничье Сумской области. Вражеская пехота "лезет, как саранча", однако операторы украинских БПЛА ежедневно и каждую ночь уничтожают ее.

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