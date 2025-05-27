Он также поделился мыслями относительно программы "Контракт 18-24".

Война – это "лучший университет", ведь объем и уровень задач, которые на ней выполняются, в гражданской жизни обычно выполняются людьми, старше на 15-20 лет. Об этом в интервью на "Армия TV" сказал Серафим Гордиенко, военнослужащий 14-го полка Сил беспилотных систем.

Отвечая на вопрос о том, что ему 22 года и он мог бы войти в программу "Контракт 18-24", Гордиенко отметил, что положительно относится к такой инициативе.

"Было бы очень неплохо, чтобы так было с самого начала. Но такие вещи – хорошо, что они вообще происходят. Поэтому у меня нет какого-то такого ощущения, что я тогда мог это получить, а сейчас я могу не получить", – сказал он.

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Военнослужащий рассказал, что в свое время он бросил учебу и полгода был добровольцем.

"Никак вообще не оформлен. И я не мог вообще на контракт попасть, потому что мне было до 21 года. Тогда нельзя было. 22-й год", – рассказал военнослужащий СБС.

Впрочем, отметил он, впоследствии его и других парней взяли в армию "по личному приказу главкома".

"И когда уже у нашей группы, этим составом, начались результаты, уже люди, которые нам помогали с этим оформлением, они уже наглядно увидели, что это того стоило", – сказал Гордиенко.

На вопрос, имеет ли он понимание, что уже сделал свой выбор оставаться в Вооруженных силах, военнослужащий рассказал, что многие пишут ему, что если бы закончилась война, то он мог бы вернуться на учебу.

"Я прошел лучший университет, который можно было пройти... Война – это лучший университет, который можно было пройти в моем возрасте. Потому что тот объем и уровень задач, который здесь выполняешь, – они в гражданской жизни обычно выполняются людьми, на 15-20 лет старше", – сказал Гордиенко.

Он пояснил, что речь идет об "огромном опыте очень многих вещей, которые могут не входить в какие-то твои должностные обязанности".

"Ты постоянный кризисный менеджер. Ты решаешь задачи, к которым ты не готовился, очень часто. И эта способность к быстрому реагированию на такие истории тебя формирует и дает возможность взрослеть гораздо быстрее", – отметил воин и добавил, что не жалеет о своем выборе, и всем рекомендует также сделать его.

Молодежь в ВСУ

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" – инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Сегодня, 27 мая, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что "Контракт 18-24" может быть расширен специальностями, которые связаны с дронами.

По его мнению, это должен быть более длительный контракт – например, два года, ведь срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей.

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