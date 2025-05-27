По словам ученых, красный отпечаток пальца на камне предлагает новое доказательство когнитивных способностей неандертальцев.

В скальном убежище Сан-Ласаро в центральной Испании археологи обнаружили небольшой гранитный камень. Он может показаться довольно обычным, но на самом деле он раскрывает новые подробности о жизни древних людей, пишет Interesting Engineering.

В журнале Archaeological and Anthropological Sciences были описаны результаты исследования ученых, в рамках которого был изучен этот гранитный камень. На нем хранится самый древний и самый полный отпечаток пальца неандертальца из когда-либо обнаруженных.

Ученые предположили, что доисторический художник, создавая лицо на гальке с помощью красной охры, мог оставить этот отпечаток примерно 43 000 лет назад.

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"Галька, обнаруженная в скальном убежище Сан-Ласаро (Сеговия, Центральная Испания), является древнейшим известным неутилитарным предметом с отпечатком пальца, сделанным в Европе", - поделились ученые.

Камень длиной 20 сантиметров был обнаружен еще в июле 2022 года. Он сразу же показался археологам необычным, так как не был похож ни на один из известных древних инструментов.

По словам ученых, красный отпечаток пальца предлагает новое доказательство когнитивных способностей неандертальцев. Исследователи предположили, что древние люди, как и мы, страдали парейдолией (склонностью воспринимать лица в неодушевленных предметах).

"Этот объект вносит вклад в наше понимание способности неандертальцев к абстрагированию, предполагая, что он может представлять собой одну из самых ранних человеческих символизаций лица в доисторический период", - говорится в исследовании.

Ученые рассказали, что отпечаток пальца, вероятно, принадлежит взрослому мужчине. Они определили, что красный пигмент состоял из оксидов железа и глинистых минералов.

Интересно, что на камне нет следов использования орудий труда, что говорит о его символическом, а не практическом значении.

Другие исследования ученых

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