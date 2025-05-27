'Путин играет с огнем': Трамп намекнул, что у России могут возникнуть большие проблемы

Трамп продолжает критиковать главу Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то с Россией уже бы произошло "много плохих вещей". Такое заявление глава Вашингтона сделал в своей соцсети Truth Social.

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!", - написал Трамп.

Напомним, что 26 мая президент США обрушился с критикой на российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в сумасшествии и безосновательных убийствах мирных жителей Украины.

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Глава Вашингтона подчеркнул, что у него были хорошие отношения с Путиным, но "с ним что-то случилось". Также Трамп добавил, что глава Кремля хочет получить всю Украину, однако "это может привести к краху России".

Подоляк рассказал, как Трамп может заставить Путина пойти на реальные переговоры о мире

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать призывы президента США Дональда Трампа к миру. Тем не менее, по его словам, глава Вашингтона все еще может заставить Москву пойти на реальные переговоры.

Подоляк предложил Трампу подкрепить действиями свои слова о "безумии" Путина. Он считает, что президенту США необходимо ввести новые санкции, продвигать полное эмбарго на торговлю с РФ, одобрить новые поставки вооружения и усилить украинскую ПВО.

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