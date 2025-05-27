По словам Свитана, начинать наземную операцию можно только при поддержке авиации.

Начинать освобождение оккупированных территорий Украины нужно с Крыма. Об этом в интервью "Фабрике новостей" сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Начинать освобождение оккупированной территории, конечно, нужно с Крыма, который сам по себе оперативный котел, зажатый между двумя морями, вход-выход - один. То есть, мост. Не считаю выход северный - он под нашим контролем средствами поражения... До Керченского моста - 300 км. Уничтожение Керченского моста переводит в военный оперативный котел весь военный гарнизон Крыма. Они же никуда деться не могут...", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в распоряжении Сил обороны есть современные беспилотные катера, которых россияне боятся. По мнению эксперта, их можно привлекать вместе с беспилотниками и другим вооружением. Эксперт уверен, что в случае регулярного запуска по соответствующим объектам Крыма сотен БпЛА большинство граждан РФ, так называемых "незаконных туристов", покинули бы оккупированный полуостров.

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"Вернутся за Урал", - сказал полковник.

Свитан уверен, что около 200 военных объектов, которые РФ расположила в Крыму, можно с помощью беспилотников уничтожить в течение нескольких месяцев. При этом у ВСУ есть ряд ракет, которые также достают до АРК. При этом военный аналитик акцентировал на том, что без полной авиационной компоненты нельзя начинать военную операцию.

"Конечно, для Путина самое страшное, если мы начнем освобождать нашу территорию из Крыма. Он прекрасно понимает - после потери Крыма он точно лишится своего кресла, а то и жизни. Россия просто тупо начнет разваливаться... Самое интересное, для освобождения Крыма надо сил и средств где-то на порядок меньше, чем для освобождения Донбасса. В 10 раз меньше, чем для освобождения Донбасса", - подчеркнул Свитан.

По его мнению, с потерей Крыма Москве не будет смысла удерживать сухопутный коридор на Донбассе, поскольку он используется оккупантами только для того, чтобы обеспечить безопасность своей группировки в АРК.

Вопрос Крыма - последние новости

Как писал УНИАН, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина не должна поддаваться давлению и отказываться от части территории. Особенно от Крыма, который является стратегически важной территорией.

По словам генерала, Украина может вернуть Крым, и это спровоцирует перелом внутри самой РФ. Сам российский диктатор Владимир Путин не пойдет на дипломатические соглашения, если они будут предусматривать отказ РФ от Крыма.

В то же время в Politico объяснили, что будет, если Трамп признает Крым российским. По словам журналистов, если американский лидер это сделает, то он рискует разрушить расследование военных преступлений, ослабить верховенство закона и создать опасный прецедент для других агрессивных государств.

"Это огромное неуважение к тем, кто находится в Крыму. Оставить территорию и украинских граждан под оккупацией означает продолжение репрессий. Если Трамп сделает то, что он предложил, это не просто ужасно с точки зрения мировой политики, это ужасно для конкретных людей", - подчеркнул посол Украины в Турции Нариман Джелял.

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