К этим детям будет уделено огромное внимание, ведь они сыграют не в коротком, а многолетнем проекте.

Телекомпания HBO наконец-то огласил именна молодых актеров, которые в течение семи сезонов будут играть Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли в телесериале о волшебниках.

Главного персонажа всей истории, написанной Джоан Роулинг — мистера Поттера — сыграет Доминик Маклафлин; Гермиону — Арабелла Стэнтон; Рона Уизли — Аластер Стаут.

"Мы рады сообщить вам, что у вас есть место в Школе чародейства и волшебства Хогвартс", - говорится на официальной странице HBO в Instagram.

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С момента запуска открытого кастинга осенью прошлого года на главные роли пробовались более 30 тысяч актёров. Съёмки сериала начнутся уже этим летом.

"Талант этих трёх уникальных актёров просто восхищает, и мы не можем дождаться момента, когда весь мир увидит их волшебство на экране", — говорится в совместном заявлении шоураннера Франчески Гардинер и исполнительного продюсера и режиссёра Марка Майлода.

Сериал о Гарри Поттере - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал про других актеров, которые точно сыграют в новом сериале. Ранее телекомпания озвучивала имена актеров, которые перед камерами будут играть директора Хогвартса Албуса Дамблдора, Рубеуса Хегрида, Аргуса Филча, Минерву МакГонагалл и профессора Квирела.

Отдельное внимание в сети уделяют персонажу Северуса Снейпа, ведь его будет играть звезда сериала "Я могу уничтожить тебя" Паапа Эссиеду.

Актер принял предложение и сериал будет иметь разный актерский состав и, как хотели поклонники, на экране среди главных персонажей будет темнокожий актер.

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