Ранее в России заявили, что их многоразовая ракета будет более эффективной в экономическом отношении, чем носитель SpaceX.

18 мая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 с бортовым номером B1062 совершила 21 успешный полет, установив новый рекорд многократного использования. Об этом сообщает SpaceX.

"Falcon 9 осуществила первый 21-й запуск и посадку ускорителя и доставила 23 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту из Флориды", - говорится в заявлении компании Илона Маска.

Первую ступень ракеты Falcon 9 B1062 впервые запустили в ноябре 2020-го. В основном она использовалась для вывода на орбиту спутников системы Starlink.

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Россия бросает вызов SpaceX

В апреле глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сделал довольно странное заявление: он сказал, что многоразовую российскую ракету "Амур-СПГ" можно будет запустить больше раз, чем Falcon 9.

"Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а возможно, и больше - 100 раз", - заявил глава российского космического ведомства.

Почему именно Борисов сказал о "10 раз" - неизвестно. На тот момент первая ступень Falcon 9 уже доказала свою способность использоваться в 20 запусках.

Как бы там ни было, сейчас SpaceX создает еще более мощную систему, которая сможет похвастаться еще большей многоразовостью. Новая разработка получила название Starship, сейчас ее активно тестируют.

Следующий, уже четвертый на сегодня старт Starship компания SpaceX хочет провести примерно через две недели. В будущем систему хотят использовать, в частности, для полетов на Луну и Марс.

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