Свитан допускает, что некоторые территории ВСУ оставили, чтобы занять более выгодные позиции.

Оккупационная армия РФ заняла четыре населенных пункта в Сумской области в рамках формирования новой линии фронта, которая со временем превратится в специальную зону, укрепленную с обеих сторон. Такое мнение высказал в интервью "Фабриці новин" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"За летнюю военную кампанию 2025 года будет сформирован полностью новый фронт – так называемый Северный фронт. Это будет Черниговская, Сумская, Харьковской области полностью по линиям границы с российскими Брянской, Курской и Белгородской. Ничего здесь необычного нет на 12 год войны, наконец-то, одна и другая сторона увидели, что 700 км границы, а там "грибочки собирают", а не война идет", — заявил Свитан.

По его словам, еще в 2014 году там, по трансграничным областям, должна была проходить линия фронта. Как отметил эксперт, сейчас она действительно создается с заходом местами на российскую территорию (в районе Теткиного, Суджи, Поповки, Демидовки и пр.). И аналогично россияне будут заходить на украинскую территорию.

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"Скажу больше, некоторые территории сами оставили. Потому что есть для обороны очень тяжелые позиции, особенно, в низинах придется ходить на несколько километров, подниматься на высоты для того, чтобы удерживать линию. Здесь нет ничего необычного, это не наступление россиян на Сумскую область, и не было наступления украинских войск на Курскую область с целью захватить Курск", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что изначально так создавалась определенная зона безопасности, формирование новой линии фронта. По словам Свитана, впоследствии россияне, которые передвигаются в сторону Украины, упрутся в непроходимые рубежи. Аналогично и ВСУ в какой-то момент окажутся возле соответствующих рубежей на территории РФ. Это и будет новая линия фронта.

"Мы можем отойти еще по каким-то позициям, но новая линия будет, и ей существовать лет 100… Там плюс-минус 30 км – трансграничная зона, там никто жить не будет. Оттуда надо выезжать, выводить, создавать фортификации, линию обеспечения, минные поля, ров с крокодилами. Только крокодилов еще надо вывести морозоустойчивых. Вариантов других нет", — заявил Свитан.

Ситуация в Сумской области: это стоит знать

Как писал УНИАН, глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российская оккупационная армия контролирует четыре населенных пункта – Новенькое, Басовку Юнаковской громады, Веселовку и Журавку Хотинской громады. Оккупанты продолжают попытки продвинуться вперед для создания "буферной зоны". Жителей указанных сел давно эвакуировали.

Тем временем в Государственной пограничной службе заявили, что противник расширяет зону применения тактики малых штурмовых групп в Сумской области. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, на Сумщине также активно действуют вражеские ДРГ.

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