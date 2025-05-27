Россияне держат в напряжении боевые подразделения украинских войск.

Вдоль границы Черниговской области фиксируется военное присутствие российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сказал Вадим Мысник, спикер Оперативно-тактической группировки "Северск".

Отвечая на вопрос о ситуации в Черниговской области, он отметил, что "вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие".

"То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали на более горячие участки фронта", - отметил спикер.

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В то же время, по словам Мысника, наибольшая концентрация врага - и по обстрелам, и по живой силе - это напротив Сумской области, а именно в Курской области России.

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Ранее военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак объяснил, какую цель преследуют оккупанты в отношении Сум. По его словам, не исключено, что Россия хочет подойти ближе к городу, чтобы обстреливать его и создавать невыносимые условия жизни для людей, заставляя их покинуть свой город.

Относительно Харьковской области он отметил, что сейчас "верифицированных данных сказать, что они здесь имеют продвижение, - у нас нет". Есть сообщения о том, что идут боевые действия, но без зафиксированных больших успехов со стороны российских оккупантов.

В свою очередь руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук предупредил об угрозе на Сумщине. Он отметил, что пока наступление россиян на Сумщине носит тактический характер, однако все может измениться.

"Те силы, которые вытесняют нашу группировку с Курщины и Белгородщины - там сконцентрирована большая группа сил, до 60 тысяч. Причем морпехи, воздушно-десантные войска задействованы. Наиболее мощные наступательные подразделения", - отметил Лакийчук.

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