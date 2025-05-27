Палиса считает, что в таком случае это должен быть более длительный контракт, например, двухлетний.

"Контракт 18-24" может быть расширен специальностями, которые связаны с дронами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

По его словам, 80% поражений вражеской техники и личного состава противника - это заслуга расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Палиса добавил, что можно долго спорить о роли танков в современной войне или способах применения артиллерии, но "отрицать важность беспилотников - невозможно".

Видео дня

"Рассматриваем расширение программы 18-24 на специальности, связанные с дронами. По моему мнению, это точно должен быть более длительный контракт - например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей", - написал представитель ОП.

В то же время, отметил он, о стратегии расширения программы есть много дискуссий.

"Буду рад услышать любые мысли по этому поводу", - добавил Палиса.

Сколько людей уже подписали "Контракт 18-24"

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В апреле заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что заявок на присоединение в ряды Вооруженных сил Украины по "Контракту 18-24" было очень много, но подписано было около 500. Кроме того, еще 1 тыс. 500 человек находились на этапе подписания контракта.

Вас также могут заинтересовать новости: