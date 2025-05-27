На какие-то из них "можно закрыть глаза", но другие могут испугать.

Экстрасенс, утверждающий, что ему удалось предсказать пандемию коронавируса и избрание Дональда Трампа на второй срок, сделал мрачные прогнозы на 2025 год.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Если вы хотите добавить немного мрака и тревоги в свой день, то взгляните на то, что, по мнению ясновидящих, ждёт человечество в ближайшем будущем. 38-летний гипнотерапевт из южного Лондона Николас Ожюла утверждает, что предсказал крупные мировые события последних лет, пишет LAD Bible.

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По его словам, он открыл свои способности в возрасте 17 лет и с тех пор предсказал множество событий.

Прогнозы Николаса Ожюлы на 2025 год

"Успешный год" для Дональда Трампа

После его избрания 47-м президентом США в ноябре, Ожюла считает, что 2025 станет для администрации Трампа успешным годом. Он утверждает, что несмотря на "юридические баталии" и "негатив в СМИ", год будет удачным, а лидерство Трампа совпадёт с "возрождением традиционных ценностей".

Однако остаются сомнения, учитывая торговую войну между США и Китаем, а также его неудачи в попытках добиться мира между Украиной и Россией.

Отставка Кира Стармера

Ожюла считает, что 2025 год станет тяжёлым для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который, по его словам, досрочно покинет пост и будет заменён женщиной.

Это предположение не слишком сенсационно, учитывая, что заместителем премьера является Анджела Рейнер — хотя она и заявляла, что не стремится занять высшую должность.

Начало Третьей мировой войны

Продолжая череду мрачных предсказаний, мистик утверждает, что 2025 год станет моментом начала Третьей мировой войны — примерно с середины года.

По его словам, 2025 будет "годом, когда миру будет недоставать сострадания, когда мы станем свидетелями ужасающих проявлений человеческого зла и насилия во имя религии и национализма". Это — любимый мотив среди предсказателей, особенно на фоне напряжённых отношений между многими странами, но пока никому не удалось точно угадать такое событие.

"Громкие победы женщин в спорте"

Но не всё так плохо: Ожюла уверен, что в этом году будут крупные успехи женщин в спорте, а Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2025 станет отличной площадкой для этих достижений.

Примирение в королевской семье

Также он предсказывает публичное примирение между принцами Уильямом и Гарри, и в прессе даже появятся фото их личной встречи. Принц Гарри, в свою очередеь, совсем недавно заявлял, что хотел бы наладить отношения с семьёй, добавив: "Нет смысла продолжать борьбу, жизнь слишком коротка".

Ранее УНИАН сообщал, что Ванга и Нострадамус сделали одно и то же пугающее предсказание на 2025 год.

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