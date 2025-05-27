Для современной России рекордным по количеству переданных самолетов в войска стал 2014 год.

По мере развития полномасштабной войны против Украины и перехода российской экономики на военные рельсы в РФ не произошло резкого прироста производства боевых самолетов. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале OBOZ.UA.

"Наглядно это видно по поставкам боевой авиации в состав ВКС РФ начиная с 2014 года, который в современной России стал рекордным по количеству переданных самолетов в войска", - подчеркнул эксперт.

Коваленко поделился, что в 2014 году в РФ произвели 101 самолет, а уже в следующем году этот показатель снизился до 89 единиц. Он добавил, что в 2022 году россияне произвели 29 самолетов, а в 2024 году - 28 единиц.

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Обозреватель отметил, что с начала 2025 года ВКС РФ было передано четыре новых Су-35 двумя партиями 29 марта и 12 мая. Он подчеркнул, что за 1-2 месяца россияне производят один такой истребитель.

По словам Коваленко, ВКС РФ с начала 2025 года было также передано два бомбардировщика Су-34. В 2024 году российской армии поставили 12 таких самолетов шестью партиями.

Эксперт рассказал, что в 2025 году ВКС РФ получили всего одну партию истребителей Су-57. Было передано только два таких самолета.

Обозреватель подытожил, что всего по состоянию на конец мая российская армия получила 8 новых самолетов. Он подчеркнул, что это далеко не рекордные показатели.

"Несмотря на колоссальные потери ВКС РФ в Украине, мы не видим какого-то резкого увеличения производства хотя бы на уровне пусть не 2014 года, но хотя бы 2018-го. Но нет. Стагнация, а с учетом начала 2025 года даже тенденция к снижению", - добавил Коваленко.

РФ устанавливает на истребители ядерные ракеты класса "воздух-воздух" - что известно

Напомним, что в одном из документов Разведывательного управления Министерства обороны США сообщалось о том, что россияне начали устанавливать на свои боевые самолеты ракеты класса "воздух-воздух", оснащенные ядерными боеголовками. Хотя такие ракеты были частью арсенала СССР во время Холодной войны, их нынешний статус в составе Воздушно-космических сил РФ долгое время оставался неизвестным.

В докладе кратко описывается использование Россией ядерной риторики в связи с войной в Украине, а также отмечается, что Москва "вряд ли применит ядерное оружие в конфликте, если только российское руководство не решит, что существует экзистенциальная угроза безопасности режима".

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