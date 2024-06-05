Космический корабль CST-100 Starliner отправился к Международной космической станции.

В среду, 5 июня, состоялся долгожданный первый пилотируемый запуск нового космического корабля CST-100 Starliner, разработанного компанией Boeing.

Трансляцию полета можно увидеть на официальном канале NASA. Корабль запустили со стартовой площадки на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. Это довольно старая, впрочем надежная ракета. Сам CST-100 совершил до этого два беспилотных тестовых запуска.

На борту корабля находятся два астронавта - Буч Уилмор и Сунита Уильямс. Скоро они прибудут на борт МКС, развернув тем самым еще одну страницу в богатой истории Международной космической станции.

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По своим размерам Starliner немного больше космического корабля Сrew Dragon от компании SpaceX. Он имеет внутренний объем 11 кубометров и стартовую массу 13 т.

Кроме нескольких человек, корабль может доставить на борт МКС небольшой груз. В теории Starliner способен поднять семь астронавтов, однако пока потребности в отправке в космос такого количества людей нет.

Впереди нас ожидает еще одно важное событие, а именно - испытания новой космической системы Starship от компании SpaceX. Она является самой большой и наиболее мощной космической ракетой в мире.

Предыдущий тестовый запуск Starship был осуществлен в марте: он оказался частично успешным. Ранее компания Илона Маска продемонстрировала, как могут выглядеть рабочие образцы Starship. Предполагается, что система позволит осуществлять полеты к Луне и Марсу.

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