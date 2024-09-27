По мнению Алексеевой, TikTok на самом деле является сейчас большой проблемой.

Сейчас социальная сеть TikTok с точки зрения распространения российской дезинформации и пропаганды наносит больше вреда, чем мессенджер Telegram. Такое мнение высказала Алина Алексеева, заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Мы в Центре говорим о том, что Telegram уже изучен и мы понимаем эту структуру и строение. Сейчас гораздо больший вред наносит TikTok. Потому что там уязвимая аудитория - это подростки, это наша молодежь, и, как ни странно, аудитория 55+", - отметила Алексеева.

Поэтому, по ее мнению, TikTok на самом деле является сейчас большой проблемой.

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Работа TikTok в мире

Социальная сеть TikTok сообщила, что удалила аккаунты, которые связаны с российскими государственными СМИ, за "участие в скрытых операциях влияния".

Такое решение объяснили тем, что это является частью усилий TikTok, которые направлены на предотвращение дезинформации перед президентскими выборами в США, которые состоятся в ноябре.

В частности были удалены аккаунты медиагруппы "Россия сегодня", которая владеет информационными службами "РИА Новости" и "Спутник", а также "ТВ-Новости", материнской компании телеканала RT.

В компании добавили, что ранее эти аккаунты были ограничены в Великобритании и ЕС, а их контент во всем мире был обозначен как контролируемый государством. Однако сейчас считается, что они были запрещены навсегда.

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