В то же время многие немецкие политики до сих пор пытаются найти россиян, с которыми можно было бы начать диалог.

В Германии, согласно опросам, подавляющее больше воспринимает Россию как угрозу. Среди немецких политиков также становится все больше тех, кто осознает, что Россия создает угрозу для всей Европы, заявил в интервью "Радио Свобода" посол Украины в Германии Алексей Макеев.

По словам посла, сегодня в Германии происходит "существенный пересмотр подходов к политике в отношении Российской Федерации".

"Очень многие мои собеседники в правительстве, в парламенте признают ошибочность этих решений, признают ошибочность попыток заигрывать с Россией, затягивать ее в экономическое сотрудничество, признают ошибочность попадания Германии в тотальную энергетическую зависимость с Россией. ... Это очень важный процесс в осознании политиков, а прежде всего широкой немецкой общественности, что Россия – это не никакой не партнер, что Россия – это государство-террорист и что в интересах Германии, в интересах всей Европы помочь Украине выиграть войну", – говорит посол.

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Он отмечает, что в Берлин начали признавать свою ошибку на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, когда Германия и Франция способствовали тому, чтобы путь Украины к Альянсу был закрыт. В то же время, говорит посол, личную ответственность никто нести не готов.

"Все больше и больше политиков понимают, что это решение было ошибочным. Ответственность на себя мало кто готов взять. Личную ответственность. Но политически понимают, что такое решение было недальновидным, были недооценены угрозы со стороны Российской Федерации", – добавляет Макеев.

Украинский дипломат в то же время признает, что многие немецкие политики до сих пор пытаются найти россиян, с которыми можно было бы начать диалог. Однако, отмечает он, немцы начинают прислушиваться к словам украинских дипломатов о том, что никакой "российской либеральной оппозиции" нет.

"Мы со своей стороны им показываем, что "оппозиция" – вовсе не либеральная, и призываем немецких партнеров считаться с тем, что очень многие из представителей из этой так называемой "оппозиции" на самом деле являются такими же имперцами, как и Путин, и его окружение. Поэтому к нам прислушиваются. ... Мы подталкиваем их к этим изменениям и призываем избежать снова той же самой ошибки – излишнего увлечения Россией, а теперь так называемой "российской либеральной оппозицией", – комментирует посол.

Какое в Германии отношение к россиянам и войне в Украине

Опрос, проведенный в феврале, показал, что подавляющая часть населения Германии выступает за переговоры Украины и России и хотят, чтобы их правительство прилагало для этого больше усилий. В то же время речь не идет о переговорах любой ценой – более 40% немцев хотят, чтобы мирное соглашение позволило Украине восстановить границы, какими они были до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Отношение к России за последнее время значительно изменилось. Если в 2021 году, по данным опросов, лишь 32% населения Германии воспринимали Россию как наибольшую угрозу, то теперь таких 82%.

В то же время замглавы МИД Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что немцы вряд ли перестанут считаться с "величием" России в будущем.

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