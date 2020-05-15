В Венеции химическая тревога: в городе взорвался химзавод (фото, видео)

Черный дым с завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.

В Венеции произошел взрыв на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. Как минимум двое человек пострадали.

Жителей города призвали оставаться дома и плотно закрыть окна, сообщает Corriere Della Sera.

Взрыв произошел в материковой части города в районе Порто-Маргера. Черный дым с завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.

In corso #incendio in un'industria di chimica #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l'incendio.

In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020

Сразу после взрыва мэр Венеции Луиджи Брунаро обратился к жителям, чтобы они оставались дома, позакрывали окна при помощи влажных тряпок. Кроме того, на их телефоны прислали сообщение о "красном коде" в городе.

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В результате взрыва пострадали двое работников завода. Их отправили в ожоговые отделения больниц. Несмотря на это, на место аварии прибыли четыре кареты скорой помощи, два медицинских вертолета и группа спасателей.

Что произошло на заводе – пока точно не известно. Вполне вероятно – взрыв бака с химическими реактивами. Сам завод неоднократно оказывался в эпицентре протестов из-за проблем с безопасностью.

Спасателям уже удалось локализовать пожар.

Как сообщал ранее УНИАН, на юге Индии произошла масштабная утечка газа на химическом заводе, который привел к гибели по меньшей мере девяти человек, более тысячи были доставлены в больницы.