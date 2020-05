В Венеции химическая тревога: в городе взорвался химзавод (фото, видео)

В Венеции произошел взрыв на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. Как минимум двое человек пострадали.

Жителей города призвали оставаться дома и плотно закрыть окна, сообщает Corriere Della Sera.

Взрыв произошел в материковой части города в районе Порто-Маргера. Черный дым с завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.

In corso #incendio in un'industria di chimica #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l'incendio.

In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj