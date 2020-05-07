Дети лежат на улицах замертво: в Индии произошла масштабная утечка газа (видео)

Утечка на химзаводе LG Polymers произошла из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.

На юге Индии произошла масштабная утечка газа на химическом заводе, которая привела к гибели по меньшей мере девяти человек, более тысячи были доставлены в больницы.

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Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш рано утром в четверг, 7 мая. Большое число пострадавших объясняется тем, что семьи в близлежащих деревнях спали.

Утечка на химзаводе LG Polymers произошла из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.

Завод расположен на окраине Висакхапатнама. В городе и его окрестностях проживает около пяти миллионов человек.

Кадры на индийских телеканалах показывают, что люди, в том числе женщины и дети, лежат на улицах.

По словам координатора районных больниц, по меньшей мере 1000 человек были отправлены в разные больницы.

Власти проверяют дома, чтобы доставить людей в больницу. Им нужна оксигенация и свежий воздух.

Как сообщал УНИАН, в январе в испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, вследствие чего пострадали по меньшей мере 4 человека.