Дети лежат на улицах замертво: в Индии произошла масштабная утечка газа (видео)
На юге Индии произошла масштабная утечка газа на химическом заводе, которая привела к гибели по меньшей мере девяти человек, более тысячи были доставлены в больницы.
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Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш рано утром в четверг, 7 мая. Большое число пострадавших объясняется тем, что семьи в близлежащих деревнях спали.
Утечка на химзаводе LG Polymers произошла из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.
Завод расположен на окраине Висакхапатнама. В городе и его окрестностях проживает около пяти миллионов человек.
Кадры на индийских телеканалах показывают, что люди, в том числе женщины и дети, лежат на улицах.
По словам координатора районных больниц, по меньшей мере 1000 человек были отправлены в разные больницы.
Власти проверяют дома, чтобы доставить людей в больницу. Им нужна оксигенация и свежий воздух.
Styrene Gas leak from #LGPolymers plant in #visakhapatnam#VizagGasLeakpic.twitter.com/uNYGiHgems— Noor (@imnoor91) May 7, 2020
May 7, 2020
Как сообщал УНИАН, в январе в испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, вследствие чего пострадали по меньшей мере 4 человека.