Взрывом его отбросило на несколько метров.

В городе Балашиха в Московской области произошел взрыв авто, возле которого в этот момент проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик.

Российский генерал-майор умер, сообщают российские СМИ.

Взрыв произошел примерно в 10:40 по местному времени. СМИ пишут, что взрывчатка была заложена под автомобиль, который был продан еще год назад и до текущего момента не стоял на учете. Ее активировали дистанционно.

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Москалик проходил мимо, находясь возле своего дома. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва авто Volkswagen Passat.

Кто еще из российской армии был убит

Ранее УНИАН сообщал, что на войне были ликвидированы "беркутовцы" из Крыма, которые разгоняли Майдан. Один из них - предатель Украины Евгений Козлов - бывший сотрудник крымского "Беркута", который активно помогал оккупантам и стоял на их блокпостах весной 2014 года.

Кроме того, Киву, Транковского, Кириллова и Татарского ликвидировала СБУ. Также СБУ продолжает борьбу внутри страны против российской агентуры и государственных изменников. За три года войны Служба безопасности Украины открыла более 3,5 тыс. уголовных производств по госизмене.

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