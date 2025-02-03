В Москве в одном из элитных ЖК произошел взрыв, в результате которого умер один человек.

В элитном жилом комплексе "Алые паруса" в Москве раздался взрыв. Это произошло в тот момент, когда один из жильцов шел в сопровождении охраны по холлу.

РосСМИ сообщают, что пострадавшим может быть основатель батальона "Арбат" и президент "Федерации бокса "ДНР" Армен Саркисян. При этом неизвестно, так ли это, а также был ли он ранен или погиб, ведь существует сразу несколько версий о последствиях взрыва. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Как минимум один человек погиб, пятеро пострадали.

"В случае, если в преступлении найдут "украинский след", уголовное дело переквалифицируют на ст. 205 (теракт). Утверждается, что Саркисян погиб. По данным Mash, он жив, но ранен", - пишет Telegram-канал ASTRA.

Обновлено. 11:27. Telegram-канал "112" сообщает, что Саркисян находится в коме. В результате взрыва он потерял одну ногу. А его охранник получил тяжелую контузию и множественные осколочные ранения шеи и головы.

Что известно об Армене Саркисяне

В сети распространяются фотографии Саркисяна с Апти Алаудиновым — заместителем министра внутренних дел по Чеченской Республике. Кроме того, о нем известно, как о криминальном авторитете и о том, что он вербовал в тюрьмах людей для участия в войне против Украины.

Что еще известно о взрывах в России

Ранее УНИАН сообщал, что в России взорвали командира, причастного к убийству гражданских в селе Гроза. Отмечается, что у Нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга. Ему сделали трепанацию черепа.

Кроме того, дерзкая ликвидация генерала Кириллова не изменит ход войны, хоть она и напугала элиты в России. "Я думаю, что есть психологическое воздействие, которое говорит элитам, что мы можем найти вас, где бы вы ни были, и вы не в безопасности", - отметил бывший сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон.

Вас также могут заинтересовать новости: