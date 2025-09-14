Келлог отметил, что у Украины есть намного лучшая внутренняя устойчивость и международная поддержка.

Без поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы воевать, а Украина выстоит и избежит "вьетнамского сценария".

Такое мнение высказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, передает РБК-Украина. Он уверен, что несмотря на длительную войну, Украина способна сохранить независимость и противостоять России.

Комментируя вьетнамский сценарий для Украины, Келлог отметил, что она имеет значительно лучшую внутреннюю устойчивость и международную поддержку.

Видео дня

"Я видел украинцев во время тревоги в метро. Они не сбивались в кучку, а гордо пели национальный гимн. Это неповторимо и свидетельствует о том, что Украина не может исчезнуть как государство", - выразил убеждение спецпредставитель.

Заявления Келлога о войне в Украине

Вчера в Украину прибыл спецпредставитель США Кит Келлог. Однако цели визита спецпредставителя президента США в Украину неизвестны.

Находясь в Киеве он заявил, что Украина стала мировым лидером в технологиях беспилотников и значительно опередила США в этой сфере.

"Мы отстаем серьезно. Украинцы являются мировыми лидерами в технологиях дронов. Каждое время имеет свои главные активы. Когда-то это была артиллерия, когда-то авианосцы, а сейчас это дроны", - сказал генерал.

Вас также могут заинтересовать новости: