Без поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы воевать, а Украина выстоит и избежит "вьетнамского сценария".
Такое мнение высказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, передает РБК-Украина. Он уверен, что несмотря на длительную войну, Украина способна сохранить независимость и противостоять России.
Комментируя вьетнамский сценарий для Украины, Келлог отметил, что она имеет значительно лучшую внутреннюю устойчивость и международную поддержку.
"Я видел украинцев во время тревоги в метро. Они не сбивались в кучку, а гордо пели национальный гимн. Это неповторимо и свидетельствует о том, что Украина не может исчезнуть как государство", - выразил убеждение спецпредставитель.
Заявления Келлога о войне в Украине
Вчера в Украину прибыл спецпредставитель США Кит Келлог. Однако цели визита спецпредставителя президента США в Украину неизвестны.
Находясь в Киеве он заявил, что Украина стала мировым лидером в технологиях беспилотников и значительно опередила США в этой сфере.
"Мы отстаем серьезно. Украинцы являются мировыми лидерами в технологиях дронов. Каждое время имеет свои главные активы. Когда-то это была артиллерия, когда-то авианосцы, а сейчас это дроны", - сказал генерал.