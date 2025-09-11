'Молимся за ваше здоровье': Трамп передал Лукашенко 'особое' письмо и подарок

Представитель президента США передал диктатору запонки с изображением Белого дома и поздравления от Трампа.

Президент США Дональд Трамп передал белорусскому диктатору Александру Лукашенко в подарок запонки с изображением Белого дома. Подарок вручил представитель американского лидера Джон Коул во время визита в Минск, передает БелТА.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, стой, не забудь вот это передать президенту", - поделился подробностями Джон Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, - ответил Лукашенко, рассматривая подарок. - Ну, я постараюсь не остаться в долгу".

Кроме того, Трамп передал письмо-поздравление Лукашенко по случаю дня рождения, который прошел несколькими днями ранее.

"Мы смотрим с надеждой в предстоящий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за прогресс в достижении наших общих целей", - написал Трамп.

Письмо Трамп подписал собственноручно. Как сказал Коул, это "особый знак дружбы".

Трамп и Лукашенко - что известно

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп заявил о "замечательном" разговоре с "президентом" Беларуси Александром Лукашенко. По словам американского лидера, целью звонка было поблагодарить самопровозглашенного лидера РБ за освобождение 16 заключенных.

Российские СМИ сообщают, что "президент РБ" пригласил Трампа с семьей в Минск, и что приглашение было якобы принято.

