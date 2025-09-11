Коул добавил, что Трамп приказал снять санкции с авиакомпании "немедленно".

В столицу Беларуси Минск в четверг, 11 сентября, приехала американская делегация во главе с представителем президента США Джоном Коулом. Он во время встречи сообщил, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", сообщает Telegram-канал BELTA.

На встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Коул сообщил, что глава Белого дома приказал снять санкции с авиакомпании "немедленно":

"Хочу абсолютно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно"", - заявил Коул.

Представитель Трампа добавил, что это решение уже принято и утверждено всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу: Госдеп США, Министерство торговли, Министерство финансов и тому подобное.

Коул также добавил, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью. По его словам, якобы на пути к Аляске с борта самолета президент США Дональд Трамп совершил важный телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Представитель Трампа отметил, что это был очень хороший и продуктивный разговор, после которого глава Белого дома поручил ему перезвонить Лукашенко еще раз, что он и сделал.

Коул добавил, что снятие санкций с авиакомпании "Белавиа" - только начало.

"Если мы придем к правильным решениям в процессе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (имеются в виду заключенные, - прим. ред), я думаю, мы сможем многого достичь на пути к нормализации отношений", - добавил представитель президента США.

По данным СМИ, Лукашенко освободил 52 политзаключенных, в том числе 14 иностранных граждан - Великобритании, Латвии, Литвы, Германии, Польши и Франции и поэтому США сняли санкции с авиакомпании.

Беларусь: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп подарил белорусскому диктатору Александру Лукашенко в подарок запонки с изображением Белого дома. Также Трамп передал письмо с поздравлениями Лукашенко. Президент Беларуси добавил, что постарается не оставаться в долгу перед Трампом, имея в виду подарок от него.

Также мы писали, что на территории Беларуси началось строительство новых военных баз, одна из которых может стать местом базирования российских ракетных комплексов "Орешник". Указывается, что журналисты украинского проекта "Схемы" совместно с белорусскими и эстонскими коллегами проанализировали спутниковые снимки и создали карту военных объектов Беларуси. Их внимание привлекла военная база, которую строят вблизи села Павловка к югу от Минска, где строительство продолжается с июня 2024 года.

