'Это чушь': Вэнс возмутился отношением европейцев к США

Вэнс также заявил о формировании "нового мирового порядка".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возмутился "двойственным" отношением европейцев к Соединенным Штатам. В интервью журналистке Мегин Келли он упрекнул европейских политиков в том, что в личных беседах они дружелюбны, а публично нападают на американцев.

"Европейцы очень дружелюбны в частной жизни и готовы идти на множество уступок, а затем публично нападают на нас и говорят: "Мы не будем работать с американцами. Мы ничего не будем делать с американцами". Извините. Это чушь", - заявил Вэнс.

Вэнс также заявил о формировании "нового мирового порядка", к которому стремится президент Дональд Трамп. Речь идет об изменении правил глобальной торговли и инвестирования, отходе от зависимости от иностранных цепей поставок, переформатировании традиционных союзов, в частности НАТО.

Видео дня

"Трамп готов встряхнуть некоторые старые структуры альянсов. Я имею в виду, что НАТО, по моему мнению, сильно отличается от того, каким оно было 10 лет назад, благодаря руководству Трампа, когда фактически это был протекторат Соединенных Штатов Америки", - заявил Вэнс.

Вэнс о позиции Трампа по РФ и Украине

По словам вице-президента США, американский лидер Дональд Трамп признал, что Путин не имел права нападать на Украину, но при этом допустил возможность сотрудничества со страной, если интересы с ней частично совпадают.

Вице-президент объяснил такой подход тем, что внешняя политика Трампа базируется на принципе "Америка превыше всего" и прагматизме. По его словам, позиция Трампа - не деление мира на "друзей" и "врагов", а работа с союзами и интересами.

Вас также могут заинтересовать новости: