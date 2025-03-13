Десятилетиями США прилагали усилия, чтобы подчинить европейскую оборону себе, а Трамп все это перечеркнул одним махом.

У Европы потенциально достаточно сил, чтобы противостоять России даже без помощи США. Однако европейцы имеют ряд критических уязвимостей, поскольку десятилетиями полагались на то, что Америка будет на их стороне. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, вопрос об обороноспособности Европы без США встал из-за американских дипломатических контактов с Россией и холодного отношения администрации Трампа к континенту, и особенно к Украине, которая уже подверглась российскому нападению.

По словам специалистов, одной из самых больших проблем Европы является нехватка систем противовоздушной обороны, а также ограниченные возможности собственной разведки. Однако совокупное количество воздушных, морских и сухопутных сил европейских стран потенциально дает очень грозную армию. Тем более, что сейчас европейцы начали постепенно восстанавливать сухопутные войска, сокращенные после холодной войны.

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"Битва была бы смертоносной и чрезвычайно разрушительной, как показало вторжение России в Украину, и повысила бы риск ядерной войны. Но в обычной борьбе, говорят стратеги, Россия имела бы проблемы с Европой", - говорится в публикации.

Генерал ВВС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО Филипп Бридлав, отметил, что россияне не смогли одолеть даже одну Украину. Зато за три года российская армия понесла огромные потери в противостоянии с меньшей украинской силой.

Именно поэтому Бридлав и другие положительно оценивают перспективы Европы в борьбе с Россией. Они отмечают, что Европа не думает нападать на Россию, а обороняться легче, чем наступать, что подтвердила война в Украине.

Европейские войска также имеют большое количество техники, хотя многое нужно подготовить к действиям. Вместе они имеют примерно 5000 танков и более 2800 самоходных артиллерийских систем. По данным аналитиков открытых источников, у России осталось до 3000 танков, хотя фактические цифры трудно оценить, поскольку она потеряла тысячи танков в Украине. По данным лондонского аналитического центра Международного института стратегических исследований, она имеет примерно вдвое меньше самоходных артиллерийских систем, чем Европа.

Беспилотники сократили полезность таких систем, а Россия и Украина сейчас в мировых лидерах по беспилотным системам. Страны НАТО спешат учиться у Украины и разрабатывать собственные беспилотники и противодроновые системы.

Для более традиционных воздушных боев европейские члены НАТО имеют примерно 2000 реактивных истребителей и других боевых самолетов. Европейцы расширяют и модернизируют эти флоты. К 2030 году Европа будет иметь более 500 передовых истребителей F-35 американского производства.

Военно-воздушные силы России имеют примерно 1000 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, и они не показали хороших результатов в боях в Украине. Россия потеряла примерно пятую часть самолетов, которые она отправила в бой.

Другой проблемой является военно-промышленный комплекс. За три года войны в Украине Россия смогла построить военную экономику. Зато европейские страны, истощив свои арсеналы на помощь Украине, до сих пор имеют слишком малую и медленную военную промышленность, говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

WSJ отмечает, что кроме структур НАТО Европа не имеет единого военного командования. А в НАТО лидером всегда были США, доверие к которым сейчас потеряно. США потратили десятилетия на то, чтобы обеспечить такой статус-кво. Сейчас европейцы размышляют над тем, как могла бы выглядеть коллективная оборона без США.

И пока не удалось создать что-то новое, Европа полагается на старый план времен холодной войны: сдерживать орду российских танков имеющимися силами до прибытия основных американских сил.

Новый мировой порядок

Как писал УНИАН, Британия находится под наибольшим риском ракетного удара РФ со времен холодной войны. По словам экспертов, Великобритания не готова отражать ракетные атаки России, которые с трудом отражает Украина.

Также мы рассказывали, что президент Польши обратился к США с предложением переместить американское ядерное оружие на польскую территорию. Он напомнил, что Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь.

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