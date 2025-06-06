На левом берегу Киева не работает метро: такси подняли цены до небес

Отмечается, что добраться на правый берег можно при помощи городской электрички и автобуса № 1М.

В результате массированного российского удара по Киеву пострадала "красная" ветка метрополитена на левом берегу. В частности, повреждены колеи и кабели на перегоне между станциями "Дарница"-"Левобережная".

В киевском метрополитене сообщили, что наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыта на вход и выход.

"На месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки. До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только поезда метро, ​​которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций", - говорится в сообщении.

При этом между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут № 1М, который курсирует по маршруту:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" - вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".

Указано, что транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

В то же время интервал между поездами на "красной" ветке метро составляет 4 минуты 30 секунд.

"Пока коллеги из метрополитена работают над восстановлением поврежденной линии, Kyiv City Express помогает жителям левого берега добраться на правый без лишних затруднений. Все поезда КСЭ курсируют по расписанию", - сообщила Укрзализныця.

Так, жители Днепровского района, где повреждена линия метрополитена, могут воспользоваться станциями городской электрички: Русановка, Левобережная, Дарница, Березняки.

На фоне проблем с курсированием метро с левого берега на правый службы такси взвинтили цены до небес. Так, Uklon с Русановской набережной на Минский массив предлагает проехаться за более чем 1000 гривень.

В свою очередь Bolt берет за поездку с улицы Борщаговской до Шолом-Алейхема более 2 тысяч гривень.

Киевские паблики также пишут о километровых пробках на правом берегу столицы. В частности, проблемы с проездом возникли в районе станции метро "Шулявская".

Удар России по Киеву 6 июня 2025 года

Ночью российские оккупанты ударили по Украине . В частности, в Киеве в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. По данным мэра Киева Виталия Кличко, четыре человека погибли, 20 получили ранения, из них 16 госпитализированы.

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