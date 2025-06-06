В ответ на заявление Бэнннона Маск назвал его "дебилом".

Экс-советник Белого дома Стив Бэннон назвал миллиардера Илона Маска "нелегалом" и призвал депортировать его из США после громкой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Hill.

"Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он нелегальный иностранец, и его следует немедленно депортировать из страны", - сказал Бэннон.

Маск родился и вырос в Южной Африке, прежде чем эмигрировал в Канаду, а затем переехал в США, где получил гражданство. В прошлом году Washington Post сообщила, что Маск работал в стране нелегально, прежде чем получить гражданство, что объясняет заявления Бэннона о том, что гражданство Маска является незаконным.

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"Вы собираетесь отправить других людей домой. Давайте начнем с южноафриканцев, хорошо?", — заявил Бэннон, намекая на масштабные иммиграционные репрессии администрации Трампа.

Бэннон заявил, что употребление Маском наркотиков может стать потенциальным оправданием для его депортации, и добавил, что "дело о наркотиках будет расследовано".

Бэннон также сказал, что поддерживает последнее предложение Трампа о том, что следует отменить крупные государственные контракты Маска и подчеркнул, что он в числе других чиновников предостерегал Трампа против излишней поддержки Маска.

"Президент Трамп наделил его полномочиями больше, чем кого-либо другого в этом правительстве, поддерживал его, продвигал этого парня, даже когда такие люди, как я, говорили: "Вы совершаете ошибку. Это плохой парень. Он отвернется от вас. Он не с нами. Он также совершенно некомпетентен. А потом, как только президент Трамп вышел и сказал о законопроекте самым любезным образом... этот парень встал и начал твиттить самые злобные вещи, которые только можно твиттить", - заявил Бэннон.

При этом Маск в Х отреагировал на идею Бэннона оскорблениями.

"Бэннон - абсолютный дебил" (Bannon is peak retard), - написал он.

Маск и Трамп

После того, как Маск раскритиковал расхваленный Трампом законопроект о налогах, их отношения очень изменились. Трамп сказал журналистам, что "разочаровался" в Маске, а впоследствии он опубликовал сообщение, где заявил, что тот "сошел с ума":

Маск в ответ и довольно прозрачно намекнул, что Трамп является фигурантом "файлов Эпштейна" (финансист, которого обвиняют в педофилии и организации проституции).

Он также поддержал идею объявления импичмента Трампу и добавил, что его компания SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Drago.

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