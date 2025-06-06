Выбор нового члена семьи - сложное задание, но еще сложнее выбрать ему подходящее имя.

Собака может стать отличным компаньоном и другом. Это милое и пушистое (или нет) создание заставит выйти из дома в любую погоду, а также научит терпению. Песик может поддержать в любой ситуации – от безудержного веселья до валяния в кровати весь день – главное не забыть погулять. Часто, беря собаку, люди сталкиваются с проблемой выбора имени. Разберемся, как назвать собаку мальчика и девочку.

Как назвать щенка-мальчика

Считается, что ухаживать за кобелями проще, поэтому им могут отдавать большее предпочтение. В связи с этим новоиспеченные хозяева задумываются над тем, как можно назвать собаку-мальчика.

Для необычной и запоминающейся клички можно рассмотреть имена, связанные с мифологией, фантастикой или просто интересные. К примеру, Декстер, Акела, Тирион, Ник, Рекс, Том, Чак, Шрек, Ярик, Арчи, Буч, Веня, Грей, Джек, Жорик, Зак, Каспер.

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Иногда хозяева более придирчивые и требовательные в выборе клички для своего хвостатого друга. Они не хотят просто какое-либо имя. Их интересует, как назвать собаку-мальчика со смыслом.

В этом случае стоит подумать над вариантами, которые наилучшим способом отражают черту характера или внешность животного:

для активного пса – Викинг, Майло, Отис, Бандит, Шерлок;

для пушистого – Пушок, для гладкошерстного – Туман;

для светлоглазого – Скай, для темноглазого – Альфа;

для кобеля со светлой шерстью – Оскар, Персей, Зевс, Лео, Лайт, Апололон, а для темного – Бонд, Люцифер, Джокер.

Также можно выбирать имя, исходя из собственных ассоциаций и предпочтений. В то же время кличка не должна быть сложной, чтобы любимец легко запомнил свое имя.

Как назвать собаку-девочку

Имя для собаки-девочки выбрать тоже непросто. В этом случае зачастую прибегают к именам, отражающим характер или внешность, как Арья, Багира, Лесси, Ракета, Искра, Леди, Белка, Люси.

Если же вы обдумываете, как назвать собаку-девочку необычно, то подойдут следующие варианты: Фурия, Афина, Снежинка, Цунами, Мафия, Звезда, Лея, Зара, Нимерия, Ноча.

Когда сложно выбрать имя для нового члена семьи, то за помощью стоит обратиться к друзьям. Они подскажут необычные и уникальные клички.

Ранее УНИАН писал, что нужно знать перед покупкой корги.

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