Если Североатлантический Альянс не будет перевооружаться параллельно с Россией, то уже через полгода после завершения войны в Украине Москва будет готова к новому вторжению.

Об этом говорится в обновленной оценке угрозы со стороны России от Главного управления разведки Минобороны Дании. Согласно несекретным данным, пока угрозы военного нападения на НАТО нет, однако опасность будет расти в течение ближайших лет.

В начале полномасштабной войны Россия начала большую перестройку и реформирование своей армии, а в течение 2024 года занималась интенсифицированным перевооружением, чтобы быть способной воевать наравне с силами НАТО. Финансовая и материальная поддержка со стороны Китая, а также поставки вооружения и войск из Северной Кореи и Ирана помогают ей высвобождать свои ресурсы:

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"Россия видит себя в конфликте с Западом и готовится к войне против НАТО. Это не означает, что принято решение о начале войны, но Россия вооружается и развивает потенциал для принятия такого решения".

Россия до сих пор пытается избегать действий, которые могут привести к активации 5-й статьи НАТО, однако ее аппетит к риску может возрасти, если баланс сил сместится. Например, Москва решится на региональную войну против одной или нескольких европейских стран, если посчитает Альянс ослабленным или политически разделенным. Особенно, если посчитает, что Соединенные Штаты Америки не поддержат Европу в этом конфликте.

Реальная военная угроза со стороны РФ также зависит от развития войны в Украине. В разведке считаются маловероятной способность Москвы одновременно воевать с украинцами и одной или несколькими странами НАТО. Однако когда войну остановят или заморозят, Кремль сможет высвободить значительные военные ресурсы.

По оценкам разведки Дании, если НАТО не будет перевооружаться в достаточном темпе, то после завершения войны в Украине возможны следующие сценарии:

через шесть месяцев РФ будет способна вести локальную войну в одной из соседних стран;

РФ будет способна вести локальную войну в одной из соседних стран; примерно через два года она будет представлять реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО, то есть будет готова к региональной войне против нескольких государств в регионе Балтийского моря;

она будет представлять реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО, то есть будет готова к региональной войне против нескольких государств в регионе Балтийского моря; где-то через пять лет Москва может быть готова к широкомасштабной войне на европейском континенте без участия США.

Война России с НАТО

Как известно, после полномасштабного вторжения в Украину Альянс начал подготовку к возможному конфликту с Российской Федерацией.

НАТО проводит модернизацию своих сил, устраивает масштабные учения и перебрасывает военные контингенты на восточный фланг. Уже во время большой войны в состав Альянса приняли Финляндию и Швецию.

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