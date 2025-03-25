Путин хочет более широкого соглашения с США перед прекращением огня в Украине, - NYT

Москва рассматривает настаивание Трампа на прекращении огня в Украине как экономическую и геополитическую возможность, военные цели остаются неизменными.

Россия может получить значительные выгоды от США, даже без соглашения о мире в Украине, пишет The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что его главная цель - "как можно быстрее остановить "марш смерти" в Украине". Однако для Владимира Путина переговоры о прекращении огня с Трампом являются частью более масштабного плана.

Два отдельных процесса

Российские и американские чиновники встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить технические детали возможного частичного прекращения огня, которое предусматривает остановку атак на энергетические объекты и судоходство в Черном море. Хотя Украина выражает готовность к полному перемирию, Кремль стремится получить значительные уступки перед любыми серьезными шагами.

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Кремль, похоже, использует желание Трампа достичь соглашения, чтобы получить максимальные выгоды, затягивая с переговорами. С точки зрения Москвы, улучшение отношений с Вашингтоном не только приносит экономическую выгоду, но и укрепляет геополитические позиции страны, даже если боевые действия в Украине продолжаются.

Комментарии высокопоставленных российских чиновников на конференции по безопасности в Нью-Дели свидетельствуют о том, что Кремль рассматривает переговоры по Украине и отношения с США как два отдельных процесса. Путин продолжает стремиться к достижению стратегических целей в Украине, но в то же время заинтересован в использовании инициатив Трампа для нормализации связей с Вашингтоном.

Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по иностранным делам Госдумы, отметил, что Трамп и Путин формируют "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".

"Украина идет своим курсом. Наступление продолжается. Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины", - сказал Никонов.

"Трамп любит быстрые сделки"

Москва рассчитывает получить экономические преимущества от взаимодействия с Трампом, в частности доступ к запасным частям для самолетов Boeing, а также более широкие геополитические достижения, такие как сокращение присутствия НАТО в Европе. В то же время остается непонятным, использует ли Трамп эти ожидания как рычаг для заключения более выгодной сделки для Украины или он потеряет терпение к Путину.

"Трамп любит быстрые сделки. Если он увидит, что есть большие трудности, он может разочароваться и отбросить эту проблему", - отметил Александр Дынькин, эксперт по международным отношениям и советник МИД России.

Путин прилагает усилия, чтобы удержать интерес Трампа. Во время встречи с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом в Москве в этом месяце Путин передал ему "красивый портрет президента Трампа", выполненный российским художником. "Это был такой замечательный момент", - сказал Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.

В вопросе Украины Путин не демонстрирует готовности отступить от ключевых требований: гарантий, что Украина не вступит в НАТО, ослабления западного альянса в Восточной Европе, ограничения украинских военных возможностей и сохранения влияния на внутреннюю политику страны.

Кремль хочет более широкой сделки

Директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федор Войтоловский считает, что перед прекращением огня Россия будет искать "дорожную карту" для более масштабного соглашения. Он также заявил, что Россия может согласиться на миротворческие силы ООН в Украине, если в их составе не будет военных из стран НАТО.

"Для России долгосрочная перспектива ценнее тактического прекращения огня. Мы можем выйти с моделью, которая позволит России и Соединенным Штатам, а также России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферы интересов друг друга", - сказал он.

Россия делает ставку на бизнес-подход Трампа в переговорах. Войтоловский отмечает, что широкое соглашение по Украине является необходимой предпосылкой для сотрудничества США и России. По его мнению, Трамп как бизнесмен понимает, что российские активы сейчас недооценены.

Динькин предполагает, что Кремль может исключить США из списка "недружественных стран", что создаст благоприятные условия для американского бизнеса в России. Особенно это касается авиационного сектора, где российские авиакомпании сталкиваются с проблемами обслуживания американских самолетов. Он отмечает, что США могут разрешить экспорт запасных частей для самолетов и восстановить прямые рейсы в Москву, а Россия - предоставить американским авиакомпаниям право на транзитные полеты над Сибирью, что было отменено в 2022 году.

Декан факультета международных отношений Высшей школы экономики в Москве Анастасия Лихачева считает маловероятным, что Трамп быстро ослабит санкции. Однако она предполагает, что нормализация отношений может привести к более мягкому подходу к их применению, что облегчит работу российских компаний в мире. "Такой детокс, - сказала она, - может быть полезным и расширит наше меню возможностей".

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры украинских и американских делегаций. После них министр обороны Рустем Умеров сообщил, что диалог был эффективным.

После переговоров представителей США и РФ, которые вчера продолжались целый день, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы встретиться с американскими коллегами.

По данным СМИ, переговоры представителей США и РФ, которые были сосредоточены на попытках достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

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