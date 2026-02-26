Россия массированно ударила по Украине дронами и ракетами: горят дома, есть пострадавшие

Целями ночной комбинированной атаки России стали несколько украинских городов. Количество пострадавших уточняется.

В ночь на четверг, 26 февраля, Россия массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом оказался ряд областей, есть пострадавшие и разрушения.

По данным Воздушных сил, масштабную воздушную тревогу в Украине объявили около 03:00. Наблюдалось движение ударных БПЛА над несколькими областями, а уже через некоторое время Воздушные силы объявили об опасности применения баллистического вооружения и движении скоростных целей.

Кривой Рог

В частности, в результате российской атаки поврежден пятиэтажный дом в Кривом Роге, есть пострадавший, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Попадание "шахеда" в пятиэтажный дом. На данный момент один пострадавший, легкие травмы. Визуально повреждены конструкции, много выбитых окон", - отметил он.

Сообщается, что возле поврежденного дома развернули штаб помощи. Ожидается подвоз строительных материалов.

Киев

Кроме того, мощные взрывы прогремели в Киеве. Как отметил глава Киевской МГА Тимур Ткаченко, в двух районах Киева из-за ночной комбинированной атаки врага возникли пожары.

По его словам, в Голосеевском районе возгорание на территории частной усадьбы. В Печерском районе горит 2-этажный частный дом. Информацию о пострадавших уточняют.

Ткаченко добавил, что в Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Запорожье

Целью массированной атаки россиян стало и Запорожье. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что в результате вражеских ударов повреждены частный дом, многоэтажка и два торговых центра.

В результате вражеской атаки поврежден частный дом. Устанавливаются последствия в других районах, где произошли взрывы.

Кроме того, зафиксировано повреждение многоэтажного дома. Горит автомобиль.

Россияне также атаковали объекты инфраструктуры. В Запорожье повреждены два торговых центра.

Также горит несколько этажей поврежденного многоэтажного здания. В одной из квартир заблокирован человек". В городе уже семь раненых.

Обновлено в 6:58. Федоров уточнил, что в результате вражеской атаки повреждения получили 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания.

Отсутствует теплоснабжение более чем в 500 домах в трех районах города.Коммунальщики начали работы по ликвидации - закрывают окна листами ОSB в многоквартирных домах.

Также глава ОВА отметил, что один человек погиб, еще восемь человек травмированы в результате вражеских атак по Запорожью и Пологовскому району.

Харьков

В Харькове ночью прогремела серия громких взрывов. Город и окрестности подверглись комбинированной атаке РФ. Есть попадание в многоэтажку, перебит газопровод, возник пожар, есть пострадавшие, сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов

"Есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - отметил Терехов.

Сообщается также о попадании двух баллистических ракет и дронов типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города, повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод.

По словам Терехова, в Слободском районе на месте вражеского удара бушует пожар. Также в результате атаки поврежден Центральный парк.

Синегубов добавил, что на данный момент 14 человек пострадали в Харькове и в селе Рай-Оленевка во время вражеской массированной атаки. Среди пострадавших 7-летний мальчик. Под завалами могут быть люди.

Обновлено в 7:08. В ГСЧС показали последствия атаки на Харьковщину. Зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском районах города, а также в с. Рай-Оленевка Харьковского района.

В результате обстрелов произошло 2 очага возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города. По предварительным данным, пострадали 14 человек, из них один ребенок. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

Угроза сохраняется

По состоянию на 6:17 воздушная тревога продолжается. В небе наблюдаются воздушные цели. По данным ВС, ракеты маневрируют, меняя курс. Граждан призывают находиться в укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщают, что тактическая авиация РФ все еще находится в воздухе. Возможны повторные запуски.

Война в Украине - мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, массированная атака РФ произошла на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее добиться окончания войны.

По данным СМИ, Трамп хочет получить мирное соглашение до лета, однако между Украиной и Россией все еще существуют значительные разногласия, в частности по вопросу территорий на востоке Украины.

