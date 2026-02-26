'Наденьте наушники и возвращайтесь': Великобритания отказывает украинцам в убежище, - Sky News

Семьям предлагают носить наушники от взрывов и возвращаться в регионы, подвергающиеся обстрелам, несмотря на заявления об опасности по всей стране.

Украинские семьи, которым отказали в предоставлении убежища в Великобритании, получают рекомендации переехать в "безопасные районы" Украины, а в отдельных случаях – даже советы использовать наушники с шумопоглощением для детей, чтобы уменьшить последствия панических атак из-за взрывов.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на показания нескольких украинских семей. Им объяснили, что части Украины считаются "безопасными", несмотря на то, что война продолжается уже пятый год.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года около 310 тысяч украинцев прибыли в Великобританию по специальным визовым программам. В частности, схема "Жилище для Украины" позволила британцам спонсировать граждан Украины и членов их семей. Программа дважды продлевалась, и сейчас она позволяет оставаться в стране до сентября 2028 года.

Видео дня

Впрочем, механизма постоянного урегулирования статуса для большинства украинцев нет. Часть семей подает заявления на убежище, однако, по данным журналистов, количество отказов возросло. Если до апреля 2025 года большинство заявлений одобряли, то в 2024–2025 годах показатели резко снизились.

"Ни одна часть Украины не является безопасной"

В письмах с отказами британское Министерство внутренних дел советует заявителям переехать в западные регионы Украины или в Киев. При этом семьи подчеркивают: даже эти территории регулярно подвергаются ракетным и дронным атакам.

Семьи также обращают внимание на позицию УВКБ ООН, которое в ноябре заявило, что ни одну часть Украины нельзя считать полностью безопасной после смертельной атаки на Тернополь.

Одна из матерей рассказала, что покинула Украину на второй день войны вместе с пятью детьми. Ее дочь-подросток после пережитого страдала паническими атаками. В отказе британского ведомства отмечалось, что после переселения "в зону без конфликта" эти проблемы "не достигают необходимого порога", а также предлагалось "рассмотреть возможность использования наушников с шумопоглощением и звукоизолированных комнат".

После этого ответа, говорит женщина, у дочери снова начались приступы тревоги.

Другой семье, которая бежала из Мариуполя после уничтожения их дома, также отказали. Отца, по словам семьи, пытали российские военные, подозревая в связях с украинской армией. Несмотря на это, в решении отмечалось, что в случае переезда на запад Украины или в Киев они не будут находиться в "реальной опасности".

Их маленький сын страдает аутизмом. Мать говорит, что из-за пережитого стресса ребенок "перестал говорить", но в Великобритании достиг прогресса. В то же время Министерство внутренних дел не признало этот случай "исключительными сочувственными семейными обстоятельствами".

Призывы к четкому пути урегулирования

Депутат от Либеральных демократов Джон Милн обвинил правительство в том, что оно "вытягивает ковер из-под ног украинских семей", которые уже построили жизнь в Великобритании. Он призвал министра внутренних дел Шабану Махмуд создать четкий путь к урегулированию статуса для тех, кто не может безопасно вернуться.

В Министерстве внутренних дел настаивают, что украинские программы остаются открытыми, а поддержка продолжается. В сентябре 2025 года правительство объявило о продлении схемы разрешений еще на 24 месяца после первоначального 18-месячного периода.

Беженцы в Великобритании - главные новости

Как сообщал УНИАН, в Великобритании разрешат в три раза раньше подавать документы на продление виз - отныне украинцы смогут подавать заявку на продление визы за 90 дней до истечения срока действия действующего разрешения - вместо нынешних 28 дней.

Решение приняли после обращений представителей украинской общины, которые подчеркивали, что короткий срок создает лишний стресс и неопределенность относительно легального статуса в Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: